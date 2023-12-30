骨質疏鬆｜腰背劇痛或為薦椎骨折！照X光也難發現　可藉微創治療

骨質疏鬆症被稱為「慢性的無聲殺手」，是全球僅次於心血管疾病的第2大流行病。在台灣，50歲以上男女骨鬆症盛行率，分別為23.9%及38.3%。而隨着2025年超高齡社會到來，預估罹患骨質疏鬆的人口恐將增至總人口的42%，也就是每3人就有超過1人面臨骨鬆危機！



據國際骨鬆協會2012年世界排名調查顯示，台灣髖骨骨折機率為全亞洲第1、全世界排名第9，一旦罹患骨質疏鬆症，即使是低能量的撞擊或跌倒也可能出現骨折。尤其薦椎骨鬆性骨折的患者，有時甚至坐電單車壓過窟窿、或家人協助從床上坐到椅子就發生骨折，不可不慎！

相關文章：骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關

+ 21

台灣安南醫院骨科醫生蕭又萌指出，薦椎往上承接整個脊椎，往下連往骨盆，是身體負重的樞紐。當薦椎骨鬆性骨折出現時，常會造成疼痛而無法行走，甚至連坐着、躺着翻身或起身時，也都會伴隨劇烈疼痛。

然而這類患者多半都沒有明顯跌倒的病史，再加上薦椎解剖構造在X光影像上不易判讀，往往難以發現骨折裂痕，使得診斷上常遭到延誤，許多患者在確定診斷時，通常都已被疼痛折磨2、3個月。

蕭又萌建議，在診斷上可以從病史詢問和理學檢查，確認敲擊或按壓薦椎有無疼痛開始；在影像上，除了X光還可再藉由骨頭掃描、電腦斷層或核磁共振，進一步確認是否為薦椎骨鬆性骨折。

此外，臨床上若保守治療無效，可以採用微創手術，以骨水泥灌注做薦椎成形術，大多數患者在症狀減輕後，便能逐步恢復至原本的活動能力。

而處理骨折以外，通常還需合併骨質疏鬆的治療。蕭又萌說，目前針對骨質疏鬆有多種機轉藥物可以選用，包含口服、皮下注射、靜脈注射等不同方式，使用頻次上也不同，可與醫生討論適合自己的藥物。

「預防勝於治療，在骨質疏鬆尤其如此。」蕭又萌建議，平時可透過攝取高鈣食物如牛奶、豆腐、豆乾、小魚乾、堅果、深色蔬菜等，以及適當日照補充維他命D，來增加骨頭製造的原料。

另外，配合負重運動、平衡訓練、肌力訓練，不僅能預防骨質疏鬆，也能減少肌肉量的流失，民眾不妨透過這些方式遠離骨鬆壓力性骨折，同時降低高齡失能的風險。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

骨質疏鬆｜50歲以上患病率高如何預防？做齊5步驟加強骨骼保健

+ 14

補鈣迷思｜豬骨湯補鈣好？奶咖啡齊飲阻吸收？營養師解補鈣3迷思

+ 10

+ 14

延伸閱讀：

停經女性平均每2人就1人骨質疏鬆，死亡率相當於乳癌3期！多吃4類食物改善，更年期輕鬆自在

骨質疏鬆會遺傳？7高風險族群包括「這一項」…醫籲3指標自我檢測：骨密度流失「再增加就難」

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」