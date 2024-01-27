拇趾外翻致走路痛不欲生？長期站立、愛穿這兩種鞋可能加速惡化

當你走路時感到寸步難行、腳趾處痛不欲生，就算再怎麼換鞋子，仍然覺得不合腳，一看拇趾根部呈現像「ㄑ」字型般，紅腫變形，小心你可能有拇趾外翻的問題。



台灣台中光田醫院的骨科醫師嚴可倫指出，拇趾外翻雖然不會馬上危害到身體健康，若不接受治療可能影響全身，高危險群應當心。

什麼是拇趾外翻？拇趾外翻有什麼症狀？（點擊圖片查看👇👇👇）

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什麼是拇趾外翻？

嚴可倫表示，正常的拇趾大約會外偏10至15度。當大拇趾往第二腳趾傾斜，偏移超過15度，甚至大拇趾疊或擠到第二腳趾造成移位，就是所謂的拇趾外翻。

拇趾外翻有什麼症狀？

由於拇趾外翻時會使大拇趾變型突出，進而造成腳趾腫痛、摩擦痛、走路疼痛、足內側腫塊等症狀。此外，痛感會使全身重心轉移至足跟上，長時間下來可能導致全身歪斜、O型腿、腰酸背痛，甚至有偏頭痛和自律神經失調的狀況。

▼拇趾外翻自我檢測（點擊下圖看清！👇👇👇）

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誰容易有拇趾外翻？

拇趾外翻的主要成因包括遺傳、後天習慣和關節炎，如類風濕性關節炎。此外，女性族群較容易出現拇趾外翻，這與她們的腳型、結構原因有關，尤其長時間站立、長期穿著高跟鞋或窄楦頭鞋子都可能加速惡化。

拇趾外翻如何治療？

嚴可倫指出，對於輕微的拇趾外翻，通常會透過消炎止痛藥、調整穿鞋習慣，並搭配足部輔具來減緩足部壓力，以達到減輕不適的效果。若拇趾外翻角度嚴重，則會建議考慮手術治療，如軟組織修補、截骨矯正術等方式，幫助恢復足部正常功能及狀態。

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嚴可倫強調，拇趾外翻不是緊急的病症，但若長時間不處理，將可能對身體健康及生活品質造成嚴重影響，因此不可輕忽。

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