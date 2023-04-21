後天扁平足｜年紀越大鞋子也越買越大！2組簡單動作紓緩腳掌壓力

「醫生，我的體重跟以前都差不多沒有變胖，可是我的鞋子怎麼越買越大雙？是我生病了嗎？」許多人隨着年齡增長，不知不覺鞋子越穿越大雙，其實除了肥胖之外，足部也會隨着老化導致足弓塌陷，變成扁平足，也使得腳板變寬，鞋子自然就要買更大雙。



台灣門諾醫院復健科醫生黃毓亭表示，這就是所謂的「後天扁平足」，除了藉由簡單的運動加強足底肌力的訓練，也可以製作鞋墊改善，將足弓墊起來。

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黃毓亭表示，扁平足分為先天和後天，先天扁平足在小時候就能看得出來，許多人卻不知道，後天也會出現扁平足。後天扁平足好發於中年女性，與年齡、體重、低活動量、高負重職業、高行走時數等職業特性有關。

隨着年紀增長，老化造成足底肌肉的肌腱、筋膜出現慢性撕裂，使得足弓支撐力不足而塌陷導致膝蓋往內縮、骨盆歪斜，甚至導致下背痛、走路不穩等症狀。

此外，糖尿病患、類風濕性關節炎患者，都是後天性扁平足的高危險群，易因神經肌肉病變或關節變形，造成中足變形及足弓塌陷。而曾經受傷、或走路偏重的那隻腳，也有可能產生慢性撕裂而造成足弓塌陷。

黃毓亭建議，不論是單腳或是雙腳，一旦出現相關症狀，就該到復健科進一步檢查，接受相關治療或改善足部負重情形，才能避免惡性循環。

平常在家則可以透過「毛巾腳底拉筋」、「足底抓毛巾」等運動來放鬆足底筋膜及強化足底肌群；另外也可以做幾個簡單的運動來強健足弓，讓萎縮無力的足底肌肉，回復到應有的支撐功能。

1. 站在階梯第一階，視個人狀況扶牆，腳掌前1/3放在階梯邊緣，放下腳跟，感受足底及小腿拉伸的感覺，停留5~10秒。



2. 接着踮起腳尖，感受足底及小腿收縮用力的感覺，停留5~10秒，增加足底及小腿的柔軟度，並增強足部肌力。



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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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