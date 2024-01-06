糖尿病｜足部受傷病變難痊癒恐截肢？改善糖友末梢循環要這樣做

撰文：NOW健康
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台灣73歲張女士有高血脂及糖尿病15年病史，平時四肢活動正常，有散步習慣，但下肢仍呈現發紺之缺血性顏色變化，在醫療人員協助下，下肢循環才改善。

台灣另一名74歲林先生患有糖尿病，平時不在意血糖變化，也未定期追蹤，直到近期左腳足背出現10X7公分大泡腫，且伴隨疼痛及發燒症狀才前往醫院治療，一檢查竟是蜂窩性組織炎，花費8個月時間傷口才逐漸癒合，目前仍要回診。

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控糖預防足病變　護足避免腳受傷

足部病變是糖尿病患常見的併發症！糖尿病人足部循環較差，汗液含有葡萄糖，提供細菌良好的生存環境，容易發生感染，若加上神經退化感覺遲鈍或疏忽，未注意皮膚傷口產生潰瘍、感染及壞疽等情況，不僅傷口不易痊癒甚至恐造成敗血症，進而需要「截肢」或住院。根據2023年Armstrong等學者研究指出，糖尿病人發生足部潰瘍後，5年死亡率高達30%；足踝以上截肢後，5年死亡率高達70%，因此足部病變的預防顯得特別重要。

台灣奇美醫院護理部糖尿病衛教護理師陳明惠宣導，預防足部病變第1步，糖尿病患應按時服藥、正確攝取飲食及養成運動習慣，積極控制血糖。病患可搭配自我監測血糖或裝置連續性血糖監測儀，了解血糖現況，以作為調整藥物劑量或生活習慣的依據，並按時回診定期做神經及循環檢查。平時要注意檢視自己足部皮膚現況、清潔保養及選擇正確的鞋襪作保護，以降低足部受傷機率。

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腳不小心受傷！糖友別過度驚慌

關於糖尿病人足部護理與注意事項，台灣奇美醫院護理部傷口護理師魏秀慧建議，每日使用溫水和中性身體清潔產品清潔足部，皮膚乾燥時可塗抹乳液，但注意趾縫間不宜塗抹，保持清潔乾燥。同時足部厚繭可於泡溫水或洗澡後，用浮石輕輕磨除厚皮。每日清潔足部後應檢查足部皮膚，尤其是趾縫間，一旦發現有包括傷口、雞眼、胼胝、紅腫等異常，須及時就醫治療。若病人視力不佳或無法自己檢查者，則應由家人協助檢查。

魏秀慧提到，糖尿病患平時不要赤腳走路，也不建議走健康步道；挑鞋子要選合腳、透氣、低跟鞋，勿穿高跟鞋，至少準備2雙鞋來交換替穿，而買鞋時間建議於下午或傍晚時段。另外，平常要選擇淺色性棉質吸汗的襪子，一旦有傷口才容易做觀察，同時穿鞋前應檢查鞋內是否有異物，外出應穿可包覆足部的鞋子，以避免足部受傷。修剪足部指甲應選合適的指甲剪，採水平修剪、白色部分留下1至2mm，每年至少接受1次足部檢查，由專業的糖尿病衛生教育教師為您把關足部健康。

糖尿病患萬一不慎造成足部受傷，奇美醫院提醒，要留意以下照護原則，包括遵從醫護人員的指示換藥，於換藥前後應記得洗手；勿使用未經醫護人員建議的藥膏或是藥草塗抹傷口；每日換藥應觀察傷口變化，如有傷口周圍紅腫熱痛、傷口擴大、發燒等症狀須立即就醫；定期返院追蹤傷口狀態；病人在照護期間應有耐心，家人也需適時提供心理支持；維持血糖的穩定，有助於傷口的癒合。

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足部運動加按摩　改善糖友末梢循環

為了促進糖尿病友足部循環，台灣奇美醫院護理部手術室專責/健康促進護理師蔡雨宸指出，一般建議患者每周至少安排3次有氧運動，時間達每周150分鐘以上，強度要達到略微呼吸喘，但還可以講話的程度，另外，要加上每周2至3次的阻力訓練與伸展運動。台灣奇美醫院護理部復健護理師葉玲也推薦患者，平時在家可利用下列6項手法按摩足部，將有助於促進末梢血液循環，緩解足部的疲勞。

1. 足底滾球：

使用網球在足底滾動約20秒，雙腳底重複做3至5次。此方法可刺激腳底的淋巴往上回流，調整肌肉及筋膜的彈性來提升下盤血液循環。

2. 足部伸展：

先伸展腳趾及腳踝關節減少下肢腫脹、增加血液回流。再平躺後將腿部墊高，膝蓋放鬆腳底板往上翹，維持3至5秒再下壓，重複做10次。此運動可維持肌肉彈性、增加感覺刺激，提升平衡反應。

3. 腳趾按摩：

用手指與對側的腳趾交叉相握，輪流夾住對方3至5秒，做5次就換邊。此方法可有助於促進末梢血液循環。

4. 小腿按摩：

用罐頭放在小腿肚後面，滾動罐頭以放鬆小腿肌肉。

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5. 伯氏運動：

先平躺將兩腿用枕頭墊高45至60度，靜躺3分鐘。再坐床邊，兩腳前後或左右擺動3分鐘，最後，平躺蓋被保溫，休息3分鐘。每日3回，每回共重複做3次。透過此運動可加強腳足血液循環。

台灣奇美醫院護理部督導李穎俐強調，針對糖尿病足部護理，院內結合專任護理師們的專長，發展包含血糖控制、神經檢查、足部運動、足部護理等一條龍照護模式，若患者有特殊狀況，或不知如何執行，歡迎向衛生教育教師諮詢。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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