鼻淚管阻塞｜不自覺流淚是乾眼症？常見於2族群及時檢查就醫

上了年紀經常不自覺地流淚，經常被以為是乾眼症，或者流眼油，在日常生活和社交活動中帶來不少困擾。醫師便指出，一般俗稱的「流目油（台語，又稱流眼油）」即是鼻淚管阻塞，如果拖著不處理，可能會滋生細菌導致發炎！



台灣成大醫院眼科部醫師林柏安表示，淚液大部分是由淚腺分泌的，功能是滋潤眼表及清潔，再經由鼻淚管系統引流至鼻道排出。

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當負責「排水」的鼻淚管系統阻塞或功能不佳，淚液無法順利排出時，會造成溢淚或分泌物增加。如果淚水長期滯留淚囊引起細菌滋生，可能導致急性或慢性淚囊炎併發蜂窩性組織炎，需要謹慎看待。

鼻淚管阻塞可分為2種

根據年齡不同，鼻淚管阻塞可分為先天性和後天性。

先天性鼻淚管阻塞：

常見於新生兒，約90%的案例在一歲以前會自行緩解，但醫師會建議家長用淚囊按摩方式輔助，幫助疏通。如果症狀持續，則建議進一步治療。

後天性鼻淚管阻塞：

成年人發生率較高，尤其是年長者。成因包括：老年性退化、外傷、長期鼻腔感染、慢性眼瞼結膜發炎、腫瘤、化療或是放射線治療等。

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鼻淚管阻塞的治療

林柏安指出，釐清鼻淚管阻塞原因是臨床處置的第一步，診斷病因後再選擇最適合的治療方式。治療方式包括：「鼻淚管氣球擴張術合併矽質管植入」，和「淚囊鼻腔造口吻合手術」。

鼻淚管氣球擴張術合併矽質管植入是在局部麻醉下進行，擴張鼻淚管狹窄處，優點是簡易快速且無傷口，術後當日即可返家，對於局部鼻淚管阻塞患者較有效。

對於治療無效或嚴重阻塞患者，則需要進行淚囊鼻腔造口吻合手術，手術分為傳統和微創內視鏡二種方式，微創內視鏡手術優點是避免造成眼周傷口，保留眼周組織及韌帶結構完整，提升淚水排出功能。

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醫師提醒，鼻淚管阻塞是新生兒和年長者的常見問題，長期有「淚眼汪汪」或「以淚洗面」的情況應及時就醫，進行合適的檢查，確認診斷，並與醫師共同商討治療方式，恢復生活品質。

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