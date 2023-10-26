乾眼症｜換季常飽受眼睛乾癢、模糊？盤點乾眼原因、8種治療方法

根據外國科技網站《Electronicshub》最新統計各經濟體「螢幕總時數」排行，台灣的「低頭族」每天平均要花7小時14分鐘在螢幕上，幾乎佔清醒時間的4成左右，眼睛負擔不容小覷，尤其是乾眼已成文明病。



不管是老中青，都飽受乾癢、紅腫、刺痛、畏光、模糊等乾眼症狀困擾。然而出現乾眼症，多數人以為只要多休息、點眼藥水就能自行恢復，專家提醒，乾眼症若不對症治療，可能導致角膜破皮、角膜潰瘍或穿孔。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

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乾眼非長者專利，年輕化已成趨勢

台灣眼科醫師林丕容表示，乾眼狀況不再是年長者專利，就門診觀察，乾眼症患者佔了一般門診患者的比例約2成左右，且門診求診人數逐年攀升，較去年成長近1成。

主要原因在於，20世代的年輕族群長期待在冷氣房、配戴隱形眼鏡、熬夜晚睡習慣，以及長時間過度使用電子產品等，使得全台乾眼症門診就醫人數居高不下，據統計，從 2013〜2023年，乾眼症就診人數10年來竟增7成。

造成乾眼原因多，讓淚液分泌出問題

台灣眼科醫師王孟祺指出，細究背後原因，除了常見的空氣污染問題和空調乾燥環境，女性常用的彩妝、假睫毛、長期配戴隱形眼鏡，都是潛在威脅因子；加上工作忙碌缺乏休息，日積月累，使得眼睛「乾」苦危機一觸即發。

乾眼症的發生是因為眼睛淚液分泌出現了問題所致。台灣眼科醫師侯宗昀表示，淚液主要功能在維持眼睛的濕潤，由外而內分為3層，分別是油脂層、水液層與黏液層，只要其中1層分泌量出狀況，使得淚液分佈不均勻，淚液揮發太快，或是淚液組成不穩定，就無法完整滋潤眼睛。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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乾眼症分3類型，對症治療才有效

乾眼症可分成3類型，分別為缺水型、缺油型，以及同時缺油又缺水的混合型。侯宗昀進一步說明，淚液構成不單單只是是水，也包含了油脂、黏液，都是由不同腺體製造。

如果是缺水型，可透過補充水分來液緩解乾眼，然而有高達8成乾眼症屬於難照顧的缺油型或混合型。這類型的乾眼是因為瞼板腺阻塞、萎縮等，導致油脂分泌異常，眼睛水分一直蒸發所致，需要保濕還要用油才能鎖水。

治療乾眼8方法，你試過幾種？

乾眼症的成因如此複雜，別再頻繁點人工淚液來治療了！台灣眼科醫師陳玉芬建議，若有乾眼症狀，還是要到眼科門診檢查諮詢，確定乾眼的成因，依醫囑對症下藥，才能真正改善乾眼症。而治療乾眼症以哪些方法呢？

人工淚液

無論是缺水型、缺油型，抑或是混合型，第一線治療方法就是使用人工淚液。人工淚液的選擇相當多，除了單純水分的人工淚液，也有加入玻尿酸等成分的人工淚液，替眼睛補水、補油，達到潤滑保濕效果。

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類固醇藥物

部分患者因為眼睛嚴重乾澀，眼瞼出現發炎症狀，需要使用低劑量類固醇消炎藥物緩解不適。有人會心，使用類固醇會有眼壓增高、白內障等副作用發生，其實，不要長期使用即可，短期且低劑量的使用是沒有問題的。

免疫抑制劑藥水

如果眼瞼發炎程度屬於中重度以上，建議使用免疫抑制劑藥水。陳玉芬說明，除了能消炎之外，也可增加淚水分泌、減輕人工淚液的依賴，適合缺水型的乾眼症。

自體血清眼藥水

若乾眼症非常嚴重，不管是使用人工淚液或消炎藥物都無用，則建議使用自體血清眼藥水，血清中含生長因子，有抗發炎及促進癒合的效果。自體血清眼藥水需抽取自體血液，再經離心處理、析出血清，最後製成合適濃度的眼藥水。

淚管栓塞治療

陳玉芬提到，缺水型乾眼症若想減少水分散失，可使用淚管塞治療。鼻淚管是淚水排出的孔道，正常人的鼻淚管阻塞會造成淚眼汪汪，但對乾眼症者來說，把鼻淚管塞住反而可減少淚水流失，達到保水作用。

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熱脈動治療（LipiFlow）

陳玉芬指出，以熱脈動系統局部加熱，藉由攝氏42.5度12分鐘加熱按摩的規律脈動，疏通瞼板腺。眼瞼局部加熱可以有效軟化阻塞的瞼板腺，除了可以緩解乾眼症狀外，更可以避免阻塞造成的瞼板腺萎縮，提供瞼板腺功能障礙患者新的治療選擇。

脈衝光治療

利用脈衝加熱原理，軟化瞼板腺堵塞的油脂；使增生的微細血管萎縮，減少瞼板腺萎縮的風險；抑制蠕形蟎蟲或細菌滋生所產生的發炎反應；刺激副交感神經促進油脂分泌。陳玉芬說，乾眼症所使用的脈衝光波長介於580-1200mm，輸出波長能量較穩定，還增加了冷卻系統，安全性相對較高。

每天熱敷

台灣眼科醫師江令楣建議，輕度乾眼症者則可透過每天熱敷按摩眼周也能緩解乾眼不適。洗臉時，應清潔睫毛、再用毛巾熱敷，加上正確眨眼操3部曲：輕輕閉眼、用力緊閉、張開眼睛，每個步驟維持2秒，每天重複5〜10次，以緩解不適感。

每天營養補充，維持晶亮水潤

而多補充營養補充品，如維他命A、維他命C、維他命E等，對於緩解乾眼症狀都有所助益。王孟祺建議，根據臨床研究，每日攝取葉黃素、玉米黃素、蝦紅素、Omega3脂肪酸等，從日常維持眼神晶亮水潤。

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除此之外，台灣營養師余朱青提到，富含抗氧化的莓果類也不可少，像是近期討論度高的新興成分「智利酒果」，含有豐富的花青素，能幫助日常養護補給，維持健康。她呼籲，營養補充品的攝取應適宜，攝取過量容易造成負擔，建議根據自身生活型態、每日持續補充，確保攝取的都能被吸收才是關鍵。

陳玉芬則提醒，保持看書或打電腦30分鐘、休息10分鐘，搭配熱敷、眨眼操的護眼好習慣，以免乾眼症悄悄找上門！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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