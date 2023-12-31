乾眼症｜日戴隱形眼鏡10小時損視力？醫教改變生活型態不熬夜紓緩

電子產品使用量增加，乾眼症成為困擾現代人的文明病，更有「年輕化」和「普及化」的趨勢。



若持續出現乾眼症相關症狀時，應該儘早就醫，確實找出病因，醫師會針對個別化問題給予治療乾眼症用藥。

治療乾眼8方法（按圖👇👇👇）

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台灣30多歲的OL上班族，每日配戴隱形眼鏡長達10小時以上，近期感到眼睛乾澀難耐，睜眼就痠脹刺痛，視力時好時壞，使用人工淚液治療但都未見改善，於是至醫院眼科門診求診。

醫師診察發現她的雙眼視力只剩0.6，角膜上皮點狀發炎及缺損，確定診斷為乾眼症，立即給予人工淚液、自體血清眼藥水及口服四環黴素治療，並要求改變用眼習慣，目前視力已恢復至0.9，持續於門診追蹤。

65歲以上高達33.7%有乾眼症狀

台灣奇美醫院眼科部主治醫師黃萱指出，「乾眼症」是非常常見的眼科疾病，但卻又容易被我們忽略。台灣65歲以上的人中有高達33.7%有乾眼症狀，女性罹患乾眼症的機率較男性高，且根據近年來健保資料庫數據顯示，2001年至2015年間有逐年攀升的趨勢，男性發生率從原本每千分之0.97上升至每千分之2.52，女性則從每千分之2.06上升至每千分之4.91。

乾眼症的成因五花八門，其中包括常見的老年族群淚腺功能退化、糖尿病、電子產品過度使用、不當使用隱形眼鏡、環境濕度過於乾燥等，都是各年齡層與族群常見的乾眼症成因。近年來電子產品使用量增加，乾眼症成為困擾現代人的文明病，且趨於「年輕化」和「普及化」。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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找出病因採精準的個別化治療

黃萱說明，以生理層面來說，眼球表面有一層保護眼球表面的淚膜，由外而內又分成脂質層、水層及黏液層：

- 脂質層由眼瞼的皮脂腺分泌，負責增加淚液膜之表面張力，延緩內層水層液的蒸發，有潤滑眼球表面的作用。

- 水層負責提供眼睛潤滑清晰的表面、提供角膜氧氣、殺菌及清除代謝產物之功用。

- 黏液層與角結膜上皮細胞接觸的黏液使得淚水能夠均勻的分佈，當這些淚膜組成遭到破壞導致失衡時，就會產生乾眼的症狀。



乾眼症可分為「缺水型」與「缺油型」。缺水型是指淚水分泌不足所致，而缺油型則是因瞼板腺阻塞、萎縮，使油脂分泌不足，進而導致淚液缺少油脂層，間接加速水份蒸發所致。黃萱提醒，要有效的治療乾眼症，就必須確實找出病因，並針對問題加以治療。

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對症用藥同時改變壞習慣

黃萱建議，目前乾眼症治療以人工淚液為主，有藥水、凝膠及藥膏等選擇。市面上絕大多數的瓶裝人工淚液中，都會添加防腐劑以避免開封後造成的微生物感染，但長時間使用防腐劑可能會造成眼球表面發炎，引起更多不適感。

醫師提醒長期需要使用人工淚液或需要多種眼藥水治療的病人，可選擇不含防腐劑、小包裝、單次使用的人工淚液，以避免接觸過多的防腐劑。使用瓶裝含有防腐劑的劑型，也要記錄開封時間，並在1個月內使用完畢，以避免微生物滋生，增加感染的風險而危害視力。

除了適當補充人工淚液，例如通過「淚點栓塞法」減少淚水排出、針對瞼板腺阻塞或是萎縮導致淚膜脂質缺乏病人，以透過脈衝光雷射治療，利用光熱原理軟化油脂、抑制局部發炎反應。「瞼板腺脈衝光雷射治療」搭配「瞼板鑷擠壓」，能夠提升脂質層的品質及厚度，達到較長期的乾眼症狀改善效果。

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至於改變用眼習慣方面，建議長時間閱讀或使用電腦等電子產品的上班族，應定時讓眼睛休息，並注意環境濕度與眨眼次數，以有效的減少淚水蒸發排出。

黃萱表示，除了改變生活型態、不熬夜、避免刺激性飲食、眼睛熱敷（每天3次，每次5至10分鐘）及注意眼瞼緣的清潔之外，若持續出現乾眼症相關症狀時，應該儘早就醫，尋求專業眼科醫師的評估及檢查，排除眼睛或全身性疾病等因素之後，再依照醫師指示使用眼藥水，切忌自行使用成份不明的眼藥水，導致嚴重後遺症。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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