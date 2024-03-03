肩頸痛｜腸胃不適、眼睛疲勞與肩頸痠痛有關？常見疾病一次解答

肩頸僵硬、痠痛是現代人常見困擾，疼痛時能冰敷嗎？有哪些營養素可以改善肩頸痛？頭痛、胃腸不適、眼睛疲勞會是肩頸痠痛引起的嗎？



日本竹谷內醫院院長竹谷內康修一次解答。

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Ｑ：哪些營養保健品對頸椎病有幫助？

Ａ：比起補充營養保健品，每天攝取均衡的飲食更重要。目前並沒有任何一種營養保健品證實可以有效改善頸椎病的症狀。比起依賴營養保健品，更重要的應該是注重日常飲食。因為肌肉、骨骼、軟骨、韌帶、神經、血液等一切的人體組織，都是由日常攝取的營養組成。

飲食容易過於清淡、簡單的年長者，或是正在減肥瘦身的人，都要注意這一點。這兩個族群的人更應該積極地攝取蛋白質、維他命、礦物質等營養。尤其魚、肉、蛋的蛋白質是構成人體組織的基礎，絕對不能缺乏。另外，當身體缺乏鈣質等礦物質時，則會加劇骨質疏鬆症的情況，頸椎也會容易有變形的問題。除了以上這些營養以外，當然還必須攝取各種其他種營養素，才有助於維持健康的生活。

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Ｑ：肩頸不舒服的時候，也會覺得頭痛，兩者有關係嗎？

Ａ：這種情況的頭痛可能是頸因性頭痛。穿過頸椎中間的脊髓跟腦部的神經一樣都屬於中樞神經。當頸椎有異常狀況時，可能就會經由頸椎中間的脊髓刺激腦部的神經，進而引起頭痛，稱為頸因性頭痛。只要透過肩頸操或脊骨神經醫學的治療方式改善頸椎狀態，應該就能緩解這種頭痛症狀。

Ｑ：眼睛疲勞跟肩頸不舒服有關嗎？

Ａ：有很大的關係。不管是眼睛疲勞還是肩頸不適，都是交感神經在亢奮時容易出現的狀況，所以也很常同時發生。容易同時出現這兩種狀況的人要有好好放鬆的時間，盡量讓眼睛多休息，也讓肩膀放輕鬆。

眼鏡或隱形眼鏡不適合、手機或平板的螢幕太亮，都容易讓眼睛疲勞。若能改善這兩種情況，眼睛就不會那麼容易疲勞，肩頸痠痛的問題可能也會跟著改善。

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Ｑ：肩頸痠痛跟腸胃不舒服有關係嗎？

Ａ：交感神經的作用可能會讓兩者都受到影響。頸椎跟腸胃之間有一段距離，也許認為肩頸的不舒服跟腸胃的不舒服有關連性的人並不多。不過，壓力不僅會引起肩頸痠痛等問題，有時也會引起內臟不舒服。因為壓力會讓交感神經亢奮，造成內臟的功能低下。另外，駝背的姿勢也可能壓迫內臟，引起腸胃功能障礙。而證據就是許多駝背的人在接受脊骨神經醫學治療之後，腸胃的狀態都得到改善。

Ｑ：肩頸不舒服的時候可以冰敷嗎？

Ａ：如果是急性疼痛的話，冰敷確實可以舒緩疼痛。落枕等原因造成肩頸突發急性疼痛時，冰敷可以減輕患部的發炎狀態，或是讓傳達痛覺的神經減緩傳遞速度，可緩解患部的疼痛症狀。如果是急性疼痛，可以用冰敷袋冰敷患部。另外，許多人都以為藥布有冰敷的效果，但其實並不然。除了急性疼痛或強烈疼痛以外，其他情況都不建議冰敷患部。

這幾年的夏季都是連日不斷的酷熱高溫，許多人經常使用冰敷頸部周圍的降溫用品，防止在炎熱的天氣裡中暑。但其實這些降溫的用品都會讓肌肉僵硬，影響血液循環。此外，吹太多冷氣讓身體太涼，或電風扇長時間吹著肩頸，也會造成身體的肌肉僵硬，讓肩頸痠痛的情況惡化。夏日若要幫身體降溫，請務必多加注意溫度的控管。

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Ｑ：轉脖子發出咔咔聲症狀會好一點，可以這樣做嗎？

Ａ：不太建議這麼做。在脊骨神經醫學的治療過程中，矯正患部的關節時也會發出咔咔聲。自己轉脖子發出聲音就跟這個情況很相似，可能也讓人覺得很舒服。但是，脊骨神經醫學治療只會針對無法順利活動的關節部分進行矯正，跟自己轉脖子的情況不一樣。

自己轉脖子的時候，本來沒有問題的正常關節也會跟著活動。要是習慣做這個動作，原本健康的正常關節可能會變得太鬆。所以，還請注意不要養成轉脖子發出咔咔聲的習慣。

Ｑ：為什麼有時早上起來會覺得症狀特別明顯？

Ａ：也許晚上睡覺時還在磨牙等等，身體依舊保持緊張狀態。正常來說， 睡覺可以讓身體放鬆，所以早上起床的時候應該會覺得肩頸比較不緊繃，症狀也會減輕一些。假如早上起床後反而覺得症狀更明顯的話，可能是因為睡覺時還在磨牙或太用力咬牙，造成肩頸持續出力，或者因為發生睡眠窒息症，讓身體處於緊張狀態。有這些情況的人可以透過治療來改善。磨牙或用力咬牙的問題請前往牙科就醫；睡眠窒息症的問題請前往胸腔內科或耳鼻喉科。

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