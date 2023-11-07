肩頸痛｜長期躺著看書追劇恐致枕神經疼痛！光靠治療無法完全擺脫

躺在床上滑手機，突然頸後傳來一陣陣疼痛，酸麻感蔓延頭部、肩膀，連手腳也感到麻木，小心！



困擾現代低頭族的「枕神經疼痛」也可能找上你了。

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老化不會導致枕神經疼痛 關鍵在於長時間仰頭

台灣台北市立聯合醫院中興院區神經外科主治醫師高瑛說明，枕神經疼痛是指枕神經（occipital nerve）受到夾擠導致的神經痛症狀。此疼痛多半會是後腦接近上頸線（superior nuchal line）的地方有1個激痛點，按壓此處會引起放射狀的頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面、甚至眼睛後方。

枕神經疼痛引起的原因包括，外傷（直接撞擊或高位頸椎骨折，甚至是頸部揮鞭性損傷導致頸椎第二節神經根壓迫）、神經腫瘤、頭頸椎關節移位或發炎等等，此症狀女性比較容易發生。高瑛指出，臨床上遇到的病患有50歲上下的女性，但年齡和特定族群似乎沒有太大的關聯，主要病因是「長時間固定姿勢」，有些人可能因為長期仰頭工作、或喜歡在床上看書、追劇，長時間保持不良的頭部姿勢，導致頸部肌肉僵硬造成疼痛。

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光靠治療無法擺脫疼痛 患者應自發性改善錯誤肢勢

治療枕神經疼痛，醫師一般會使用保守方法，如採用藥物、物理治療等，也會建議病患嘗試頸部的伸展，像是頸部下壓或側拉運動。若患者症狀嚴重，則可以考慮經皮注射類固醇，以達疼痛緩解目的。高瑛也提到，少部分病人經保守治療未見改善，或外傷導致枕神經疼痛，就可能需要進行手術減壓枕神經。

治療的目標是緩解疼痛症狀，但不能完全根治問題，高瑛建議，民眾如要真正解決枕神經疼痛，還是要依靠自己有自覺的調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，避免再度復發。另外，若症狀持續或疼痛程度增加，甚至合併其他神經學症狀，如手腳麻木等情況，則建議就醫做進一步檢查，排除其他嚴重的神經病變。

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高瑛提醒，不論是追劇或是工作，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢，避免過度前彎或後仰，每看電腦、平板30分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環。在大眾運輸工具上，幾乎大家都是手機低頭族，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，建議勿注視太久。此外，如果頸痛症狀嚴重，可以考慮短期使用頸圈，緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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