肩頸痛｜長期使用電腦痛入膏肓？醫教3動作伸展上背肌肉緩解背痛

不少民眾都因長期使用電腦、平板追劇，結果產生肩膀不適、上背部疼痛的毛病。醫師指出，「膏肓痛」是指肩胛骨內側的慢性肌筋膜疼痛，跟上交叉症候群與頸背部神經壓迫有關，3動作能簡單伸展上背肌肉，緩解上背痛帶來的困擾。



什麼是「膏肓痛」？

台灣復健科醫師李炎諭表示，「膏肓痛」一般是指上背部的肌筋膜發炎（斜方肌、菱形肌、提肩胛肌）或是肩頸放射痛、精神壓迫所引起，也跟現代人長時間使用手機、電腦，姿勢不良等原因息息相關。膏肓痛由中下斜方肌與菱形肌引發的狀況較為少見，臨床上大多是因交叉症候群（胸大肌緊繃、深頸屈肌無力）引發疼痛造成的，在復健上可用乾針與增生療法等方式處理。

「3動作」伸展上背肌肉（按圖👇👇👇）

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李炎諭也教民眾3個動作可以伸展上背肌肉，緩解膏肓痛問題：

1. 坐姿下將雙手由外向內，向前延伸到上背部緊繃後，十指交扣，感受到上背部緊繃，維持30秒，重複3次。

2. 雙手交叉下，雙膝呈跪姿，腹肌收縮將上背拱上去（頭部自然向下），到上背部緊繃後維持30秒，重複3次。

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3. 雙膝呈跪姿，單手撐地，另一手在骨盆不動的前提下，穿向身體另一側且肩膀靠地，感受上背部緊繃後，維持30秒兩側交替，重複3次。

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