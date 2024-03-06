台男誤診青春痘7年才確診罕見病！一文看清化膿性汗腺炎暗瘡差異

身體長出紅腫痘痘，輕輕擠壓還滲出膿液，小心可能不是單純青春痘作祟！專家就提醒，有一些特殊的皮膚罕病，如化膿性汗腺炎，就很容易長在身體特定部位，吃抗生素都無法治療，甚至拖累病情。



台灣大學醫學院附設醫院皮膚部主任蔡呈芳表示，化膿性汗腺炎（簡稱HS），是一種慢性且反覆發作的發炎性毛囊疾病，且6個月內有2次以上有反覆發作的疼痛結節，經常被認為只是青春痘沒治好而復發。

化膿性汗腺炎與青春痘差異

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但其實它是屬於嚴重的皮膚罕病，病灶通常發生於腋下、頭皮、臀部、腹股溝、肛門周圍及生殖會陰部、女性乳房間和乳下等特定部位，常常被轉診到泌尿科、婦科或大腸外科而延誤病情。

嚴重者病灶處會不斷滲出膿血而產生異味，甚至形成皮膚瘻管，就像下水道一樣互相連通，輕輕擠壓單顆膿皰就會引爆周邊膿皰破裂膿液滲出，一般引流手術無法根治，往往治標不治本，讓病人痛苦不已。

化膿性汗腺炎跟「春春痘」相似

蔡呈芳指出，化膿性汗腺炎早期的結節症狀，與一般青春痘或毛囊炎及發炎性表皮囊腫一樣都會出現化膿或疼痛，但是，化膿性汗腺炎主要發生於頂漿腺分布處的毛囊，與青春痘發生於皮脂腺毛囊不同。

因此化膿性汗腺炎不會有脂漏、閉鎖性粉刺現象，發生時間不侷限於青春期階段，可能持續終生，甚至可能轉化為鱗狀細胞癌，是皮膚科門診治療最棘手的疾病之一。

蔡呈芳也列舉出，化膿性汗腺炎跟「春春痘」該如何辨別的幾項因素，例如病理位置、脂漏、閉鎖性粉刺、發病年齡、持續時間都不太一樣。

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誤診7年用抗生素無法根除

台灣大學醫學院皮膚科教授廖怡華也分享，台灣過去有位工程師因鼠蹊部和股溝的大面積痘痘腫痛流膿，最初只會冒出2到3顆，使用治療痤瘡的抗生素後就能好轉，一直到以為是青春痘。

沒想到痘痘復發總是無法坐臥、得天天包尿布，花大錢動肛門瘻管切除手術，但不到2個月復發，痘痘開始「連成一條線，甚至延伸到整個面」，進一步求證其他醫師得知化膿性汗腺炎，被誤診7年多。

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最終經醫師評估在生物製劑與手術後穩控病情，故她也提醒，身上如果有6個月內有2次以上有反覆發作的疼痛結節，就別只是認為是青春痘作祟，建議還是要到皮膚科進行檢查較為保險。

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