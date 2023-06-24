暗瘡｜飽受青春痘困擾點算好？3種方法治療嚴重痘痘這種最有效

青春痘是一種常見的皮膚疾病，以青少年患病率最高。青春痘和青春期的雄性激素、生長激素以及胰島素生長因子有關，醫生建議可透過3種方式治療嚴重青春痘。



王先生是一位30多歲的業務人員，從很年輕的時候就飽受青春痘的困擾，也因為是囊腫型的痘痘，所以留下了不少凹陷型的痘疤。因為從事業務工作的關係，所以必須要保持體面，門診中他問醫生是否能根治他的痘痘？

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青春痘是一種常見的皮膚疾病，影響全球大約將近10%的人口，其中青少年的患病率是最高的。青春痘和青春期的雄性激素、生長激素以及胰島素生長因子有關係，因為這些因素會導致皮質腺的分泌和脂肪的生成而導致粉刺的作用。再加上毛囊的角化、痤瘡桿菌的增生以及發炎的反應，導致青春痘惡化。發作的位置可以在臉部、下巴、脖子、胸部、背部、臀部等，更可能影響一個人的情緒健康，因長痘痘而沮喪焦慮。

3種方法治療嚴重痘痘 以口服A酸最具效果

對於嚴重的青春痘，皮膚科醫師通常會使用以下方式進行治療：

1. 使用青春痘的口服抗生素以及數種外用藥物，外用藥物方面，近年也有抗雄性荷爾蒙藥膏——第四代A酸藥膏問世。

2. 使用其他的口服抗生素或是口服A酸，以及抑制雄性荷爾蒙口服藥。

3. 使用局部的注射或者是引流比較大顆或嚴重的青春痘。

其中口服A酸是比較有機會能夠根治青春痘的治療，在累積劑量能夠到達120mg/kg以上時，患者是有機會能夠根治痘痘。

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餐後服用比空腹效果好 成人吃又比青少年效果佳

口服A酸是一種維他命A的衍生物，體內也會有，但是含量非常的低。口服A酸是用人工合成的方式產生大量高濃度的維他命A酸而有治療的效果。

它可以抑制毛囊的角化，讓皮質腺萎縮、抑制痤瘡桿菌的增生以及抑制發炎的反應，而這些效果幾乎打擊了所有痘痘惡化的根本因素。因此，口服A酸在痤瘡的患者使用上效果常常會讓人感到驚艷，尤其是吃完大餐飯後馬上吃口服A酸，吸收的效果可能比空腹吃A酸吸收增加78%，成年人吃A酸的效果也會比青少年期吃A酸的效果更好，更不會復發。

6種超傷皮膚食物（按圖👇👇👇）

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口服A酸常見副作用多 懷孕千萬要避免

但是在口服A酸治療期間可能會有比較嚴重的副作用，例如肝功能受損、血脂肪高，其他如眼睛比較乾、嘴巴比較乾、流鼻血、肌肉關節痛、光敏感等，這些副作用在停藥之後會逐漸恢復。

除此之外懷孕的人不能使用，服用期間必須避孕，因為口服A酸會導致嚴重的畸胎。也因此口服A酸有比較多的限制，目前多用於嚴重型的痘痘，或者是口服抗生素治療效果差的時候才會使用。

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