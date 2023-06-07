皮膚瘜肉｜肉芽7大種類多出現於臉部眼周　一文看清原因消除方法

人的脖子、眼周和臉上經常會長出肉芽，而且隨著年齡增加，通常會愈長愈多。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



有人說肉芽是粟粒腫或汗管瘤，有人則說是皮膚組織增生。究竟肉芽是什麼？形成原因為何？使用保養品或藥膏可以消除嗎？《Hello醫師》為您一次解惑！

肉芽是什麼？肉芽7大種類（按圖👇👇👇）

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肉芽泛指皮膚組織異常增生的突出物，又稱皮贅、皮膚贅疣、皮膚瘜肉或軟纖維瘤，所以可以是汗管瘤或粟粒腫，也可能是皮脂腺增生，端看形成原因而定。

肉芽通常會長在臉部、眼周或脖子、腋下及胯下等皮膚皺褶摩擦處，常見種類包括：

1. 汗管瘤：由汗管細胞異常增生所形成，呈肉色米粒大小的顆粒，常見於眼周，好發於女性。

2. 粟粒腫：皮膚毛囊發育異常及衍生的角質異常堆積所致，外觀類似白色粉刺，常見於臉上。

3. 老人斑：正式名稱為脂漏性角化症，常發生於中老年時期；外型扁平，顏色棕褐，並會隨時間加深顏色。

4. 病毒疣：台語俗稱的「魚鱗贅」或「魚鱗刺」，由人類乳突瘤病毒感染所致；依據種類與發生部位，可分為尋常疣、足底疣及扁平疣等3種。

5. 皮脂腺增生：皮脂腺過度增生所形成，好發於皮脂腺豐富的臉部，外型為黃白色或肉色的顆粒，有時中心會稍微凹陷。

6. 瘜肉：因結締組織增生所致，呈肉色的明顯突起物，且中心有纖維血管組織。

7. 黑色丘疹性皮膚病：青少年時期即有，好發於臉部與頸部，外型為圓形、膚色或棕色的小丘疹。

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脖子、臉上長肉芽的原因

肉芽形成的原因眾多，因此經常歸咎於「體質」，可能原因包括：

- 年齡

- 日曬

- 荷爾蒙失調

- 皮膚摩擦或外力刺激

- 病毒感染

- 肥胖

- 懷孕

- 糖尿病



濕疹不同年齡症狀特徵大不同（按圖👇👇👇）

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怎麼消除肉芽？肉芽的治療方法

人體皮膚外側可分為角質層、表皮層及真皮層等3層，前述的皮膚組織異常增生其實都發生於真皮層，也就是皮膚外側的最底層，因此一般作用於角質層或淺層真皮層的保養品或藥膏，無法消除肉芽。

消除肉芽通常需透過破壞性的治療，常見的治療方法包括：

- 汽化性雷射

- 電燒

- 高頻電波刀

- 冷凍治療



採用汽化性雷射與電燒治療前，通常會使用麻藥，不用擔心過度疼痛。若欲去除身上肉芽，建議先赴皮膚科接受醫師診斷，依據肉芽種類選擇合適的治療方法，不要擅自使用剪刀或外力移除，以免發炎感染，或因未徹底移除病灶根部，以致未來復發。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：脖子長肉芽？肉芽7大種類介紹，肉芽原因、消除方法一次看】

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