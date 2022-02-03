暗瘡｜臉上青春痘位置反映內臟健康？這危險三角區痘痘千萬不能擠

很多人都有青春痘的困擾，一看到冒出頭就想擠它。醫師提醒，長在臉上危險三角區的青春痘別亂擠，如果在同一個部位反覆長，可能是健康的警訊。



台灣中醫師鄒瑋倫指出，臉上長痘痘，西醫全部都叫脂漏性或皮膚過敏，但從中醫觀點來看，人體五臟六腑和十二經脈的氣，都會在頭面部交會，臉部就像是反映內臟健康狀態的一面鏡子，因此可以從青春痘生長的位置，來了解人體的內部變化。

▼臉上痘痘反映內臟健康（點擊下圖看清👇👇👇）

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這種青春痘與健康關

台灣顏面針灸醫學會理事長沈瑞斌強調，臉上長春痘固然可反應出臟腑的健康，但不是臉上冒出一顆痘痘就一定是出問題，民眾不必按圖索驥、對號入座，但要注意是，如果臉上某處一直反覆長痘痘，建議找醫師檢查，中醫會查相應臟腑的問題，西醫則從是否與腫瘤或皮膚過敏著手。

長在下巴的青春痘是年紀大

台灣台北萬芳醫院皮膚科主任蔡仁雨提到，常有女性患者問他下巴長痘痘是否與內分泌失調有關，但他不懂中醫。以皮膚科而言，青春痘長的位置與年紀有關，年輕人常常是額頭長痘痘，年紀愈大的人則是愈長愈下面，例如下巴。

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危險三角區的青春痘不能擠

從眉心和兩側嘴角所連線的三角區域，稱為危險三角形，長在這個區域的青春痘就不要擠它，因為這裡的血管跟眼眶的血管是相通的，擠它有可能會回流到腦部的血管阻塞而有危險，這也是常有人在這裡打玻尿酸眼睛瞎掉、或是感染。

沈瑞斌也提醒，這個危險三角裡面有很多靜脈，如果常在那邊摳擠，細菌很容易經由你的手碰觸傷口，再透過血液往裡面走，可能會造成腦膜炎或是深層感染。

危險三角區的青春痘不能擠（健康2.0授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】