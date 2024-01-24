癌症｜肝癌易復發分早晚期！8大風險因子需多注意肝臟健康

根據台灣國民健康署公布2021年癌症登記報告，肝癌以近1.1萬人發生率排在第四名。若本身有嚴重肝硬化、乙或丙肝高病毒量等八大因子者，容易復發肝癌，需多注意身體狀況。



台灣基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，肝癌治療後容易復發，並可分為早期和晚期復發兩種，前者為兩年內，平均有20%的患者會早期復發，後者復發的肝癌跟原本的肝癌並沒有相關，通常是因病患有「肝硬化」問題。若本身有嚴重肝硬化、乙或丙肝高病毒量等八大因子者，容易復發肝癌，需多注意身體狀況。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清 👇👇👇）

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「肝癌治療後是不是很容易復發？」錢政弘回答「是」，所以要持續追蹤。他說，肝癌的復發可以定義為「早期復發」和「晚期復發」，這兩者代表的意義不太一樣，所謂早期復發是指治療之後的兩年內再出現肝癌，平均有20%的患者會早期復發，這是因為癌細胞隨著血管跑到鄰近的肝臟，稱為「潛在的肝臟內轉移」，初期用影像學（CT/MRI）檢查不出來，所以有可能開刀或電燒將腫瘤切除後，原本以為已經切乾淨，但不到兩年的時間，在傷口附近又長出肝癌，這類復發跟原本的肝癌有關，代表癌細胞長得非常兇猛，所以治療後密切的追蹤非常重要，提早發現復發才有機會治癒。

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超過兩年後再出現肝癌，稱為晚期復發，統計上肝癌的病患追蹤五年的時間，累積會有七成出現晚期復發。「這類復發的肝癌跟原本的肝癌並沒有相關，屬於再新長出來的腫瘤」，這通常是因為病患有肝硬化，肝硬化的人每年有4至5%的機率會新生肝癌，不會因為先前的肝癌治療好之後就不再罹癌。如果病患是初期的肝硬化，其晚期復發的肝癌並不會比較難治療，仍然有機會治癒和控制，但如果病患的肝功能較差又曾經開過刀或電燒，再接受抗癌治療的效果難免就會遞減。

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錢政弘說，有以下8因子，肝癌復發率較高：

1. 胎兒蛋白AFP大於400

2. 異常凝血酶原 PIVKA-II 大於375.5

3. 嚴重肝硬化（血小板低下、脾臟腫大）

4. 腫瘤大於五公分

5. 多顆肝癌

6. 癌細胞有微小血管侵犯（需切片判斷）

7. 乙或丙肝高病毒量

8. 開刀或消融治療的範圍不足



不過他也說到，每個人的身體條件不同，復發率差異很大，想要提早發現是否有肝癌復發，最好的方法還是定期做抽血、超聲波和電腦斷層追蹤。另外台灣健保有給付新的肝癌癌症指數「異常凝血酶原PIVKA-II」，民眾可多加利用。

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