女性健康｜私密處痕癢誤以為是痘痘？恐患外陰癌嚴重需切除整部位

一名婦人私密處很癢「以為是痘痘」，便自行買藥擦，一拖就是半年，直到媳婦發現不對勁，就醫檢查才得知竟是癌症。



台灣婦產科醫師楊維真在節目《醫師好辣》中分享，過去曾有一名年約60歲左右的婦人，因發現私密處出現發癢、紅腫情況「以為是痘痘」，不料患部卻越來越大片，且外陰部還合併潰瘍裂開的感覺，便自行擦乳液、家用乳膏、抗黴菌乳膏等，但始終沒有效果。

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楊維真透露，婦人私密處的問題一拖就是半年，直到過年媳婦回家發現不對勁，便帶著婆婆就醫，沒想到竟檢查出罕見的外陰癌症，但由於時間拖太久，因此淋巴已經轉移，「所以等於外陰部整個地方，有疾病的地方整個都會切掉，等於外陰部都沒有了。」

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主持人胡瓜聽聞後詢問，若該名婦人提早去治療是否不至於這麼嚴重？對此，楊維真表示，婦人若第一期或第二期「至少淋巴不會轉移」。

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