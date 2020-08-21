【專家有話說】更換總理、提前召開第八次黨代會　朝鮮在發生什麼

朝鮮8月19日宣布將於2021年召開第八次勞動黨全國代表大會，有分析認為，這是朝鮮最高領導人金正恩基於當前朝鮮的經濟狀況做出的戰略調整。

朝鮮於8月19日舉行勞動黨中央委員會第七屆六中全會，決定於2021年1月召開黨章中規定「黨的最高領導機構」，即第八次黨代會。因此，朝鮮2020年的核心任務從籌備建黨70周年紀念活動轉變為籌備2021年召開的第八次黨代會。

2020年10月10日是朝鮮勞動黨建黨75周年紀念日，朝鮮原計劃在慶典氣氛中隆重舉行慶祝活動。但朝鮮的這一計劃被意想不到的新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂，受疫情影響朝鮮長期封鎖國境，還遭遇嚴重的洪水災害。

在距離建黨75周年紀念日不足兩個月的情況下，朝鮮需全力以赴，實現災後重建及建成平壤綜合醫院等既定目標。

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在8月13日召開的黨中央委員會第七屆第十六次政治局會議上，金正恩將內閣總理由曾擔任慈江道黨委員會責任秘書等職務的金才龍，替換為曾任大安機械聯合企業負責人、慈江道人民委員會委員長等職的金德勛。值得注意的是，金德勛與內閣前總理朴奉珠、金才龍不同，直接被任命為中央委員會委員，賦予其很大的權力。

此外，在8月13日宣布的人事調動中，除了軍需工業部部長李秉哲外，大部分都是經濟相關人士，這表明金正恩深刻認識到朝鮮當前的經濟狀況。

2016年召開的第七次黨代會通過的「國家經濟發展5年戰略目標」略缺乏具體性。金正恩表示，黨的八大將提出「新的國家經濟發展5年計劃」，經濟目標將更加具體、量化。

韓國朝鮮半島問題專家鄭成長認為，金正恩已深刻認識到朝鮮當前的經濟困難。（本人提供）

朝鮮稱，決定召開第八次黨代會表明勞動黨有自信將黨和國家活動全面上升到新層面，以符合革命發展的要求。這也反映出朝鮮期待2020年由新冠肺炎疫情引發的全球衛生危機能逐步緩解。

雖然朝鮮核及導彈能力將進一步強化，但沒有同韓國及中國的衛生醫療合作，朝鮮想在短時間內顯著改善其脆弱的醫療狀況、重新開放邊境並恢復對外貿易、甚至是「自立更生」，都會極為困難。