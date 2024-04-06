藥費一河之隔差九倍　癌症病人憂醫保不續保　北上求醫「無得避」

【北上求醫系列之四／長者醫療券／深圳睇牙／北上買藥】「你打工仔、中產有啲收入，比較富裕少少，你都入不到（醫管局）安全網，咁夾喺中間嘅人點算呢？佢都要搵條出路去醫病。」對於不少癌症病人而言，比起治療面對的苦楚，天價般的藥物反而更令其感到無助，「因病致貧」個案多不勝數。



肺癌病人關注組召集人吳樂文雖比其他癌症病人幸運，有醫保補貼醫療費用，惟他直言如有一日未能續保，都會仿效病友轉投公院治療及北上買藥，「以前無選擇只有醫管局，依加有選擇，我一定會體會了解」，形容病人北上求醫情況是「無得避」。



香港保險業聯會轄下醫療保險協會回覆查詢時表示，現行醫保通常是全球性，亦有部分保險公司有推出大灣區醫保，主要協助預約三甲醫院、提供中國醫療卡方便客戶在指定醫院求診等。不過，協會提醒，如在內地醫院接受治療，有需要提供輔助資料時需要更多的時間，以致保險索償時間比較長。



吳樂文2022年底時因膊頭痛去看醫生，獲骨科醫生建議磁力共振（MRI）後揭發原來已患肺癌四期。確診後，他一直服食標靶治療藥物控制病情，當中僅是藥物每月就要用上約70,000元，加上抽血等化驗檢查費用及診症費用，料至今已花了過百萬元在治癌路上。

比其他人幸運，他早早購買了醫療保險，故患癌未有為其帶成沉重經濟負擔，「如果我無買保險，絕對破產，用自己嘅積蓄買性命囉。」雖然有醫療保險減輕其負擔，但他認為不應視為理所當然，直言亦擔心日後可能保險公司不獲續保，故亦有意了解北上求醫的情況以防萬一，「佢地（保險公司）都會知藥物在香港係比較貴，他會唔會『溫馨提示』我呢？話吳生你知道在我地深圳或者大灣區藥物係比較平啲架啵。」

吳樂文指，自己亦有意了解北上求醫的情況以防萬一。（周智堅攝）

以其服用的標靶治療藥物Lorlatinib（洛拉替尼）100mg為例，在港索價就要用上約60,000港元，惟一河之隔的內地售價則僅需人民幣15,800元（即港幣約17,115元），價格相差逾3倍。另一款肺癌標靶藥Osimertinib（奧希替尼）情況亦相若，在港每月開銷約60,000港元，但在內地自費買該藥每月只需5,580元人民幣（即港幣約6,044元），為香港價格的一成。

他透露，暫未有聽到有病友因想試內地科研藥物而上去就診，但就有聽聞有不少病友早就在兩年前轉到內地買藥，「有朋友直情比張藥物相比我看，同一樣的藥物。雖然是簡體字，但都是同一間廠，上面賣得好平。𠵱度賣幾萬蚊嘅，上面賣一萬蚊，甚至係8000元。」

吳樂文直言，自己如有一日未能續保，都會仿效病友轉投公院治療及北上買藥。（周智堅攝）

他補充，價錢必然對病人來說是重要考慮，特別是不少癌症藥物在醫管局列為自費藥物（SFI），而此些藥物經醫管局購買亦仍十分昂貴，「你打工仔、中產有啲收入，比較富裕少少，你都入不到（醫管局）安全網，咁夾喺中間嘅人點算呢？佢都要搵條出路去醫病。」

他透露，事實上大部分病友都有在香港內地「兩邊睇」，上去的目的最主要是希望以更便宜的價錢買藥。他直言，自己如有一日未能續保，都會仿效病友轉投公院治療及北上買藥保障自己，形容病人北上求醫情況是「無得避」，「以前無選擇只有醫管局，依加有選擇，我一定會體會了解。」

北上就醫漸成趨勢，市面亦因而推出不少特別針對大灣區的醫療保障。香港保險業聯會轄下醫療保險協會回覆查詢時表示，現行醫療保險不少都提供大中華、亞洲或全球（不包括美國）保障，亦有部分保險公司有推出大灣區醫保，主要協助預約三甲醫院、提供中國醫療卡方便客戶在指定醫院求診等。

不過，協會提醒，市民北上求醫時，需視乎治療的性質是否合乎保單條款，如該治療是否由註冊醫生建議下進行，又或者提供治療的機構是否合乎醫院的定義等。協會又指，如在內地醫院接受治療，有需要提供輔助資料時需要更多的時間，去獲取內地醫院及醫生提供有關的文件，以致保險索償時間比較長。