深圳好去處｜前海桂灣公園「莫奈花海」＋橋底兒童樂園　地鐵直達

正式宣布：深圳的春天，浪漫開始了！



春天是一場盛大的花事，各公園百花齊放，爭奇鬥艷。抓住好天氣，要像花一樣往春天趕，當然要去公園看花海，享受浪漫春光。

今天推薦前海桂灣公園，人少景美，地鐵直達。而且最近前海桂灣公園紫荊園皮膚煥新，五彩斑斕的花海，鮮豔浪漫像極了莫內花園。

深圳前海桂灣公園（ShenzhenWeekly授權使用）

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花海盛放 像被打翻的調色盤

紫荊園內大片花海盛放，花海大道延綿無盡即視感，三色堇、月季花、玫瑰花……集合成春日調色盤般鋪陳。靚麗的色彩搭配，或深或淺各色花海交織，形成不規則的流動花海曲線。高飽和色彩在陽光下肆意流淌，不管是在哪個角度欣賞，氣氛感拉滿。

每個角度都是絕佳打卡位

山丘頂端有一處充滿中國古風韻味的「紫荊亭」，遠眺是前海中心商業區和桂灣河，近可觀成片的花海。當然，還能站在大草坪上打卡。靜謐的亭子、鮮豔花海與大草坪形成一幅美麗畫卷。

一站式遊玩享受春天

除了賞花海，前海桂灣公園也值得深入漫遊。園區設有多個指定帳篷區，可露營野餐，還有橋底樂園、鞦韆花台、濕地公園、親水廊橋……時間充裕的話，甚至能夠沿著山海連城綠道騎行，一站式打卡前海精華。

前海桂灣公園還有橋底樂園、鞦韆花台、濕地公園、親水廊橋等（archdaily.cn）

前海桂灣公園還有橋底樂園、鞦韆花台、濕地公園、親水廊橋等（archdaily.cn）

當然，個人最推薦的還是在桂灣公園大草坪，直接躺平，感受春光無限美好！

這裡的春天，連風都是花瓣形狀的。

別猶豫，快點出門玩吧！

地址：前海桂灣公園-紫荊園

交通：地鐵5號線前灣站B口；9號線夢海站D口

Tips：

1. 紫荊園花種類不定期更換，可事先查詢花圃最新訊息；

2. 花期較短，且看且珍惜；

3. 建議選擇合適的時間遊園；晴天午後4點左右光線適宜，更容易拍照出片；

4. 公園蚊蟲較多，記得做好防蚊蟲設施，最後要文明遊園賞花哦！



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