深圳「最難預約」的公園　蘆葦蕩/小木屋/林間漫步　每天限200人

市中心地鐵直達，這個深圳「最難約」的公園，冬天竟然比夏天更美。走！去大自然中撒撒野～～

#冬日蘆葦蕩 #湖邊候鳥 #電影感小木屋



華僑城國家濕地公園，預約入園——每天僅限200人

華僑城國家濕地公園，是中國唯一地處市中心的濱海紅樹林濕地公園，也是深圳少有的一直以來都需要「預約入園」的公園，每天僅限200人進入。

公園地處市中心，在南山區，與錦繡中華一牆之隔。

擁有豐富的自然生態資源，803種動植物、22種國家保護級別鳥類……可謂是一座大型的原生態博物館。

夏天人多很難約上，冬天預約會簡單很多。而且冬天正值候鳥遷徙季，是最佳觀鳥期。湖邊的蘆葦蕩也黃了，可謂是景美人少，哪怕是節假日也不怕人擠人。

來，去華僑城國家濕地公園吸氧、充充能量。

木屋發呆，湖邊觀鳥，林間散步，看冬天裡的浪漫蘆葦蕩

沿着冬日裏陽光四溢的林蔭小徑，走走停停，能偶遇不少美好與驚喜。

電影感小木屋，超級好拍

逛華僑城國家濕地公園，千萬不能錯過一棟叫「二層崗亭」的小木屋。

像是走進了復古電影裏，隨手一拍都氛圍感滿滿。

一樓二樓視野都絕佳，可以在這裏發呆看風景，也可以自己帶杯咖啡、一本書，享受靜謐的下午時光。

冬日蘆葦蕩，太浪漫啦

沿途能看到大片的黃色蘆葦蕩，伴隨着湖水波光粼粼、微風拂動，是南方城市也能擁有的浪漫冬日風景線。

漫步在湖邊草地，感受空氣中濕濕潤潤的青草香氣，大自然的治癒力在此刻具像化。

（注意：謹防有蛇出沒，湖邊草地不能走太近）



湖邊觀鳥，看萬物生長

沿途有好幾個觀鳥平台，提供望遠鏡用於近距離觀察候鳥。

在公園靜心守候，看植物與動物共同變化、生長。

閒庭信步的白鷺、躍出水面的魚……用心觀察的同時，也突然發現，原來世界上除了工作的繁瑣，還有這麼多的美好。

林間漫步，邂逅陽光與生活

漫步林間，陽光從縫隙中灑下來的感覺尤為治癒。

途中偶遇的小貓、牽手散步的人們……都是微小細碎但美好的所在。

走出去，喚醒濕潤、生動的氣息。

華僑城國家濕地公園

地址：深圳南山區華僑城國家濕地公園

交通：深圳地鐵9號線「深圳灣公園」站D1出口

預約方式：進入微信公眾號「華僑城濕地」，菜單欄點擊「濕地預約」，再點擊「個人預約」



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