非遺方正剪紙藝術、漢字書法裝置展覽　深圳美術館新館免費入場

一方剪紙，一刀一剪間訴說着民間故事；一筆墨香，一字一句中承載着千年智慧。

非遺剪紙與漢字書法，精巧而宏大，千千萬萬次，為中式美學而折服。

近期值得看的深圳兩大新展覽，都在深圳美術館（新館），免費觀展。



1. 黑土濃情．一剪萬象：剪紙藝術，與冰雪的交融之美

近期，深圳美術館將片片晶瑩剔透的雪花搬進展館，下了一場別具匠心的「雪景」，令人一見便沉醉於這片流光溢彩的世界。

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展覽以「黑土濃情．一剪萬象」為主題，匯聚了400餘幅精美的剪紙作品，並且都出自方正縣42位本土剪紙藝人之手。

方正剪紙是國家級非物質文化遺產，起源於清代中期，距今已有200餘年的歷史，是哈爾濱市方正縣的民間傳統手工技藝。

以剪代筆，紙上生花

非遺剪紙藝術是手藝人獨有的浪漫，一張紅紙，一把剪刀，指尖翻飛之間就能創造出一個個栩栩如生的故事，將世間萬象躍然於眼前，營造別樣的中國式浪漫。

紅與藍，2個主題空間

展覽分為兩個主題空間展出，涵蓋《黑土風情》《逐夢亞冬》《素雪精靈》《事事如意》等多個系列。作品以中國剪紙為基調，不僅呈現了具有傳統寓意的窗花圖案，還將傳統藝術與亞洲冬季運動會的主題相結合，創造出充滿冰雪奇境的視覺盛宴。

逐夢亞冬篇

步入這片冰雪與藝術交織的夢幻空間，沉浸於剪紙藝術的浪漫之中。

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抬頭看，藍色亞克力精雕而成的滑雪造型，與紛飛的白色雪花相互映襯，彷彿冬日精靈般輕盈舞動，營造出一種如夢似幻的氛圍。

窗外洋洋灑灑的飄雪紛飛，眼前是色彩繽紛的窗花。紅的熱情，藍的深邃，綠的清新，好似漫步在冬天的哈爾濱街頭。

值得一提的是，展廳內陳列了許多超越傳統寓意的剪紙作品。剪紙藝人們以亞冬會為主題，巧妙地融合古今元素，創作了一系列與冰雪運動相關的作品。

在這裏，可以靜下來細細欣賞，於景中看雪，感受冰雪運動的魅力。

黑土風情篇

在傳統記憶裏，剪紙都是逢年過節特定場合下的窗花圖案。方正剪紙根植於黑土地文化，將鄉土生活、民俗風情藏在了方寸之間，不僅是傳統文化的傳承，更是一種生活的藝術。

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在這片由剪紙構建的藝術天地中，花鳥魚蟲精工巧妙，人物生動形象，每一個圖案都藴含着美好的祝福與寓意，讓人不得不感嘆民間藝術精美。

黑土濃情·一剪萬象

展覽日期：2025.1.16-05.11

開放時間：10:00-18:00，逢周一閉館，節假日除外

參觀方式：免費參觀，無需預約



2. 從蠻荒出發．當代漢字藝術展：黑白潑墨，國風的恢弘氣派

「對於中國人來說，書法從來都不只簡單的寫字，它更是一種儀式，一種致敬。研墨、揮毫，當墨線在紙張上，便帶領我們讀懂了中國美學。」



《從蠻荒出發：當代漢字藝術展》彙集了王冬齡、徐冰、魏立剛、任戎四位著名藝術家的傑作。他們通過書法、裝置和影像等多種藝術形式，呈現了一系列以中國漢字和文字為核心的作品，國風的恢弘氣派在這裏展現的淋漓盡致。

藝術中的漢字，漢字中的藝術

從符號到文字的演變，從蠻荒到現代文明的進化。藝術家們以獨特的視角和表現手法進行創作，帶來一幕幕融合傳統與創新的漢字藝術之美。

在這裏，古老的文字煥發新生，開啟了一段跨越時空的文化對話。

亂書，藝術家王冬齡

步入展廳，瞬間便會被那大氣磅礴的《亂書》所吸引。它既是書法，又似水墨畫，豪放瀟灑的作品令人震撼，使觀者沉浸於濃郁的中式美學氛圍之中。

墨色在宣紙上肆意流淌，每一筆都藴含着藝術家澎湃的情感與無盡的創造力，看似隨意卻又極具張力的線條交織在一起，形成了一幅既抽象又充滿韻律感的藝術畫卷。

文心雕龍，藝術家任戎

藝術家任戎別具匠心地以文字構建起一座「亭台樓閣」，以文字符號為基礎，通過巧妙的組合排列與光影運用，將藝術玩出了「花」。

光線透過鏤空的文字灑落，投射出的一個個漢字彷彿是從歷史長河中浮現的文化符號，賦予整個空間以生命，展示了漢字本身的獨特魅力。

漢字魔方——靈岩山館，藝術家魏立剛 X SEVR

進入微觀的漢字魔方「靈岩山館」，就像是一場文字與人的互動遊戲，將觀眾帶回象形文字的起源，動態視覺化的場景每一瞬息都變幻莫測，適合在此發呆、冥想。

漢字魔方——靈岩山館，藝術家魏立剛 X SEVR（ShenzhenStyle提供）

藝術家將漢字徹底「打碎」進行重構，通過人工智能技術，將2D平面的方塊字幻化為3D數字立體裝置，締造圖形解構與重構的無窮變幻的視覺夢境。

猴子撈月，藝術家徐冰

猴子撈月，用不同語言文字的「猴」字串聯在一起，從高處懸掛下來，一連串的神秘符號於鏡面倒影中撈月。

彷彿隱喻不同文明的人類共同協作的過程，妙趣橫生，讓人不由感嘆藝術家天馬行空的想象力和創造力。

去藝術館，品味雋永的中式美學魅力。

從蠻荒出發：當代漢字藝術展

展覽日期：2025.1.1-3.11

開放時間：10:00-18:00，逢周一閉館，節假日除外

參觀方式：免費參觀，無需預約



深圳美術館（新館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號1棟

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行234m

開放時間：09:00-17:00（16:30停止入館），逢週一閉館，無需預約



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