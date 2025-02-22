深圳「春天賞花地圖」　3個小眾隱世花海：炮仗花/月季花/簕杜鵑

春天終於來了！接下來的深圳是一片花海圍繞。



趁着早春，小編搜尋了一批超級小眾的深圳賞花好去處，陽光明媚的日子快去賞花~-

深圳春天花海地圖👇👇👇

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1. 寶安：炮仗花長廊

2月，深圳的炮仗花如期綻放~

它們如火焰般絢爛，熱烈地綻放在小鎮的每一個角落，這些炮仗花攀援在牆壁、籬笆和陽台上，形成一片片金黃色的花海。

花朵密集下垂，形似一串串待燃的鞭炮，橙紅色的花管與花冠在陽光下熠熠生輝~

地址：寶安區桃花源智創小鎮（導航搜索景旺電子即可）

交通：地鐵12號線寶田一路地鐵站A出口



2. 立新湖公園：月季花海

立新湖公園內的半島花海，主要以月季花為主，還有玫瑰、莫奈等花種，每一種都獨具特色，花卉色彩炫麗斑斕，構成了一幅絢麗的畫卷。

此外，半島花海還巧妙地融入了周邊的自然景觀，與遠處的山巒、近處的湖水交相輝映、各自成趣~

地址：寶安區橋頭社區立新湖公園半島花海

交通：地鐵11號線橋頭地鐵站C出口，步行13分鐘



3. 園嶺新村：三角梅轉角

三角梅（簕杜鵑）的姿態十分昂揚，紙條柔軟堅韌，花朵簇擁成團，宛如絢爛的火焰，在些許綠葉的襯托下格外醒目。

每一朵花都是由三片花瓣組成，紅的熱烈。

地址：福田區紅嶺中路園嶺新村79棟附近

交通：地鐵6號線體育中心站A1出口，步行11分鐘



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