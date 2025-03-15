深圳福田自助餐｜大中華希爾頓酒店¥138起/位 　鵝肝酒水任食暢飲

春季煥新，饕餮美食盛宴，深圳大中華希爾頓酒店座落CBD核心商圈，毗鄰深圳之眼，念·全日制自助餐廳2025年春季大促，品質與實惠並存。



來自大海的饋贈：極致的味覺享受，感受大海的律動

經過一冬的休養生息，大海慷慨地獻上了最豐盛的饋贈！肥美的魚蝦、鮮嫩的貝類、飽滿的螃蟹，每一口都是大海的味道；春季的海鮮都鮮甜多汁，讓人回味無窮，這個春天，來一場與大海的味覺邂逅，品嚐最純粹的海之鮮味吧～

海鮮檔一直是食客們的不二之選，只為品嚐那一口鮮甜可口、入口即化的極致美味！從鮮甜可口的熟蝦，再到肥美多汁的貝類，種類繁多，應有盡有，彷彿將整片大海搬進餐廳，讓新鮮度直線拉滿～

位上派送菜，匠心獨運的味覺盛宴

1. 野米海參芙蓉羹

入口瞬間便能感受到層次豐富的鮮美；海參的軟糯彈滑與野米的顆粒飽滿相得益彰，芙蓉蛋花如絲綢般細膩柔滑，輕輕一抿便在舌尖化開；高湯的濃郁與海參的天然鮮味交織，帶來一種温暖而滿足的味覺體驗～

*僅限自助午餐位上派送



2. 鮑汁扣海參

從海參的泡發到鮑汁的熬製，每一道工序都凝聚了廚師的心血。鮑汁的熬製需要數小時，海參的煨煮更是考驗火候與耐心；這道菜不僅是一道美味，更是一件藝術品，展現了烹飪技藝的精湛與對品質的極致追求～

*僅限自助晚餐位上派送



硬貨雲集，舌尖美味暴擊

1. 厚切刺身不限量

刺身、壽司吃的就是一個「鮮」字，所有食材都是經過酒店的層層把關，三文魚、鯛魚、醋青魚......現點厚切的刺身口感層次遞進，壽司的品類也很豐富多樣！

+ 1

2. BBQ檔展示肉食者狂歡

低温慢烤的進口現切牛扒、羊扒等不限量供應；扒類肉質細膩、脂肪分佈均勻，大理石花紋清晰可見，展現出天然的高品質，入口時，外層的焦香酥脆與內部的鮮嫩多汁形成鮮明對比，天然的香氣在口中綻放，濃郁而不油膩！

3. 明火炙烤焦糖鵝肝

豐腴的鵝肝經過香煎之後，兩面變得金黃有光澤。配上新鮮果粒和酥脆麪包，各種口感在嘴裏迸發！

*僅限自助晚餐供應



+ 1

4. 火焰牛肉

精選的優質牛肉，外層經過火焰的洗禮，形成微焦酥脆的口感，內裏卻依然鮮嫩多汁，特製調料的香氣在舌尖縈繞，令人回味無窮～

*僅限自助晚餐供應



5. 環球熱菜，精選靚湯齊上陣

嫺熟運用粵菜烹飪技巧的大廚團隊，做起靚湯也是信手拈來，選擇困難的食客不如直接翻牌廚師推薦的招牌例湯！

甜蜜狂歡，高顏值甜品&酒水

1. N+款顏值甜品，壓軸登場

甜品檔壓軸閃亮登場，甜品大廚為食客們打造了一席甜蜜的狂歡派對！各式造型精緻的慕斯，幸福甜蜜湧上心頭，款款都能直擊少女心！

2. 酒水飲料

聚餐當然少不了飲品助興！酒水飲品種類豐富，紅白葡萄酒及雞尾酒、碳酸飲料、果汁等等都是暢飲！雪糕檔口同樣實力不俗，每日N款雪糕輪換出品！

深圳大中華希爾頓酒店

念·全日制自助餐廳春季大促

自助午餐：¥138起/位

自助晚餐：¥198起/位

兒童收費：

1.2米以下（不含1.2米）免費

1.2米至1.4米（不含1.4米）收費午餐¥119/位，晚餐¥148/位

1.4米及以上按成年人價格執行（均已含服務費）

時間：

自助午餐：周一至周五11:30-14:00，周末&節假日12:00-14:30

自助晚餐：17:30-21:30

地址：深圳市福田區福田大道1003號

交通：地鐵11/14號線崗廈北站13號出口，步行390m

電話：0755-84356559



温馨提示：

1. 部分菜品因時令原因有所不同，請以店內當日實際供應為準

2. 由於餐廳接待量有限，用餐請至少提前1天致電餐廳預約，節假日高峰期越早越好

3. 用餐可免費停車3小時



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