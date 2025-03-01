深圳「最大水塘公園」開放！打卡寶安鐵崗水庫　順遊西鄉河碧道

最近，深圳最大水庫——鐵崗水庫正式開放內部步道。

假裝看海+郊遊徒步，感受山野河流的自然律動，一路探尋水庫+碧道+兩個公園。



本文行山路線推薦：

鐵崗水庫—西鄉河碧道—企龍山公園—尖崗山公園

總共時長：3-4小時



深圳最大水庫開放了，景色不輸海景

春天的腳步臨近，出門放風的心情迫不及待，最近剛開放不久的深圳鐵崗水庫大壩區域，同屬於鯤鵬徑鐵崗水庫支線，山水景色不輸深圳灣海景。

目前開放的路線大概1.5km，一路走來都十分幽靜，適合閒逛、拍照，大口吸氧，加上坡度舒緩，新手來說也十分友好。

+ 5

途中還能看到有人在水庫旁的溪流釣魚，或是在山野之間放空自己的心情，周末帶上家人朋友來這裏逛逛，是個不錯的選擇。

沒走一會，就看見了水庫大壩建築主體，藍天白雲映照下，撲面而來的龐大建築，還是比較震撼的。

遼闊的水庫景色一眼望過去就被驚豔到，碧波盪漾，水天一色，微風拂面，真的很治癒。

+ 3

遠處的原生態小島傳來幾聲鳥鳴，這樣彷彿沒被人類打擾的景色，在大城市也並不多見。

遠處橙色的小屋與蒼翠欲滴的大樹，搭配格外和諧，在暖烘烘天氣的影響下，也有了宮崎駿電影的感覺。

鐵崗水庫

地址：深圳市寶安區鐵崗水庫西壩頭崗亭

交通：地鐵12號線寶田一路站A出口，乘坐B834公交至鐵崗水庫西門站；自駕導航從鐵崗水庫西門即可進入

開放時間：6:00-21:00



西鄉河碧道city walk ，感受自然人間

從鐵崗水庫西門出來，我們來到了寶安人熟悉的西鄉河碧道，北起鐵崗水庫，南匯入前海灣，全長7.64km，可以玩水、釣魚、徒步、騎行。

+ 6

大概是因為靠近水庫，西鄉河的水質十分清澈，小魚、小蝦、水草、鵝卵石簡直清晰可見，每年夏天，就會吸引周邊的小朋友紛紛來這打水仗，摸魚抓蝦。

豐茂的綠植與覓食的鷺鳥，將這裏打造成一片城市小綠洲，只需待一會兒，就能感受到自然的靜謐與舒暢。

河流九曲十八彎，不同的路段有着不同的景色，獨特的水流景觀，找個天氣好的時候，沿河踩單車一定超愜意。

周邊兩大寶藏公園，30分鐘即可登頂

1. 企龍山公園：邂逅秘密花園

靠近西鄉河碧道的企龍山公園，小眾且寶藏，擁有多條登山口，無論是環山公路，還是階梯步道，沿途都能收穫各種視野風光。

+ 6

特別是灰白色的階梯扶手，設計得十分野趣，與無邊森林相融一體，拾級而上，如同走在天梯一般，即將進入另一個世界。

因為登山難度不大，一路可以走走停停，盡情駐足欣賞風景，遠處層巒疊嶂的山峰，靜謐的水庫湖泊，近處的城市建築，超級洗眼的綠樹植被，心胸不自覺變開闊起來。

行至山頂還有一處登龍閣，供大家休憩閒聊，紅色的古建築在藍天白雲的映照下，也不失為一處美景。

企龍山公園

地址：深圳市寶安區水庫路120號

交通：地鐵12號線寶安客運站B出口，步行約2km

開放時間：24小時開放



2. 尖崗山公園：俯瞰洋樓富人區

從企龍山公園下山後，我們來到了附近有名的尖崗山公園，沿着1000級階梯棧道一路向上，俯瞰寶安最大的富人別墅群。

+ 3

橙黃的別墅隱藏在碧綠的山野之間，視覺對比強烈，遠遠望去彷彿是電影中的場景，找好角度輕鬆拍出有feel的登山大片。

山頂則是神秘的連廊圍樓建築，連廊長達百米，古色古香，是遊人休息的好去處。

此外，山頂中央的古廟已對外開放，大家可以順便祈福燒香。

+ 3

相比於階梯，山頂的視野更為開闊，可以遠眺鐵崗水庫和城區風光，在山頂清風的陪伴下，盡享片刻愜意美好。

意外發現耶穌君王堂，就在尖崗山公園山腳下，時間充裕的小夥伴，也可以來逛逛。

尖崗山公園

地址：深圳市寶安區鐵崗水庫南側

交通：地鐵5號線興東站D出口，步行550m

開放時間：6:00-22:00



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