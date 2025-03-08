深圳周邊溫泉6大推薦　珠海御溫泉必去廟會　惠州無邊温泉啱打卡

放假適合來一場泡湯計劃！泡在溫泉中，把大腦清空，讓四肢放鬆，再美美地睡上一覺，舒服~



今天帶大家看看去深圳周邊哪裏更好玩，也許能幫你找到浸溫泉的好去處！

深圳周邊溫泉地圖（深圳生活圈提供）

深圳周邊溫泉推薦

1. 珠海御溫泉度假村：和風庭院，地道日式露天温泉

#廣東「小京都」 #全日湯 #廟會自助餐

這是全國第一家以日式温泉為主打的酒店，頗具京都風情的院落，藏在珠海郊外，傳聞兩天一夜都玩不夠。

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雲來客棧高度還原日式榻榻米設計，所到之處滿眼都是「出國度假」氛圍，配上和風浴袍，難怪深受小情侶們的青睞。

温泉區以地道日式露天温泉標準打造，24小時開放，只要住在度假村內，就能享受從早泡到晚的體驗。

日式庭院的氣氛，在木、竹、石的烘托下發揮得淋漓盡致。在這樣的環境下泡湯，身心在不知不覺中就得到了平靜。

如果向去過御温泉的人諮詢「御温泉有什麼好玩的」，90%都會讓你不要錯過精彩的廟會，算得上是這裏的重頭戲。

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廟會從晚上18:00持續到22:00，琳琅滿目的美食讓人選擇困難症都犯了，還有各種攤位小遊戲，手握餐券和遊戲券，我就是今晚這裏的長勝莊家。

珠海御温泉度假村

地址：珠海市斗門區斗門大道北333號



2. 惠州龍門地派溫泉度假酒店：森林秘境，無邊際懸崖温泉

#山間別墅 #天然真温泉 #拍照打卡

私藏在惠州山林間的温泉秘境，55個天然真温泉泡池，讓你一次泡個夠。還有人見人愛的無邊泳池，正是適合無人打擾的靜謐時光。

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叢林環繞的院落，八大拍照打卡點，多不勝數的温泉，像童話一樣。

七棟自帶無邊温泉泡池的畔山別墅，有蒼鬱翠竹相隔，遠眺桂峰山脈，近觀萬頃森海，私密又温馨。

來這裏一定記得要美美的，畢竟有這麼多拍照好看的地方，廣東最高海拔的天空之鏡，在許願牆上寫下美好祝願，看大片竹海呼吸新鮮空氣，每一張都是制霸IG的藝術相片。

惠州龍門地派温泉度假酒店

地址：惠州市龍門縣353省道鎮政府斜對面



3. 惠州龍門南崑山溫德姆溫泉酒店：天然氧吧，高顏值私密空間

#吃喝玩樂 #森林公園 #輕奢名媛風

惠州南崑山温德姆酒店，已經超越了一間酒店的存在，這裏有温泉、私人泡池、KTV、桌球、高爾夫、健身房等等，不出酒店就能體驗全天候的吃喝玩樂。

這裏附近就是被稱為森林氧吧的國家AAAA級旅遊景區南崑山，每一個房間都有超級大的露台温泉泡池，富含了偏矽酸、氟等對身體有益的微量元素。

這裏的套房各有特色，房間佈局簡潔明亮，每間房都自帶私湯泡池，每個角度望出去都是景觀。

惠州龍門南崑山温德姆温泉酒店

地址：惠州市龍門縣永漢鎮增龍路1號



4. 江門恩平泉林黃金小鎮：泉林水鄉，3000平方米的環繞泳池

#依山傍水 #無邊泳池 #30多種藥效温泉

泉林黃金小鎮坐落在中國温泉之鄉——恩平，這裏足不出戶就能體驗3000平方米的環繞泳池。露台邊上就是泳池，什麼時候泡夠了，就可以直接回到房間。

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在浴池邊上看潺潺流水，領略恩平山清水秀。

泡池掩映在田野綠樹之間，藤椅、樹蔭、小徑，發呆、讀書、小酌，配上精心準備的美酒，好不愜意。

温泉的水質晶瑩幼滑，包含了30多個不同功效的泡湯，薄荷泉、當歸泉、酒香泉、玫瑰泉等等，無限次泡絕對不怕泡不完。

泡完熱湯身心舒服之後，還可以在旁邊的西餐廳享受美好精緻下午茶。

泉林黃金小鎮最大的魅力在於除了泡湯以外，還有許多等着你發現的娛樂項目。你可以在那金谷景區的七彩滑道感受速度與激情，也可以去萬泉湖遊船觀光，還有6萬平米的專業賽車場，品嚐當地特色的農家美食等等。

江門恩平泉林黃金小鎮

地址：江門市恩平市泉林路



5. 江門恩平山泉灣溫泉酒店：異國風情，真温泉百米泳道

#親水平台 #IG風 #獨立泡池

在恩平，優秀的温泉絕對不止一個，除了泉林温泉小鎮，還有一個依山傍湖、森林鬱鬱葱葱的温泉城，那就是——山泉灣。

獨棟別墅環泳道而建，推門而出就是泳道，泳道裡的水也是天然温泉水，水温在37-42℃之間。

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如果想要私密一些，每棟還配有獨立泡池，温泉水入選廣東「真温泉」名單，不出戶也可以盡情享受。

夜幕降臨時，山泉灣也有泡湯之外的娛樂，在美麗的夜景下漫步，度過一個温暖舒適的假期，再愜意不過了。

江門恩平山泉灣温泉酒店

地址：江門市恩平市大田鎮



6. 韶關乳源藍山源嶺南東方溫泉酒店：歸隱山谷，水墨畫般湖光山色

#半山懸崖 #碧波盪漾 #廣東「小瑞士」

假期無法到國外度假，那就找一個像國外的地方吧，隨手一拍就是一幅愜意的異域度假風相片。

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無邊懸崖泳池和遠處的湖水相呼應，宛如一塊在秘境中私藏的藍寶石，天氣好時更能get瑞士同款山湖風光，說是廣東「小瑞士」一點都不為過。

充滿異國風情的泡湯聖地，得天獨厚的天然偏矽酸温泉，風景如畫，設施齊全，蘇門答臘原生態水療，巴厘島風情小木屋，讓人魂穿到他鄉。

每間房都有一個觀景大露台，採光和通透性很不錯，早起醒來第一眼，就能看到絕美的山景或湖景。

韶關乳源藍山源嶺南東方温泉酒店

地址：韶關市乳源瑤族自治縣大橋鎮岩口村



如果你跟我一樣，深圳的景點都走得差不多了，不如去遠一點走走吧！去泡一次暖身暖心的温泉，回來繼續加油。

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