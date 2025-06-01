大灣區車展｜「東升西落」之後，誰是豪華車市場「破局者」？

5月31日，2025粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心正式拉開帷幕。車展首日，現場人氣爆棚，各大展館再現「人從眾」盛況，一些明星車企的展台前更是屢屢出現水泄不通的情況。



【本文轉載自深圳廣電《直新聞》】



在車展現場，以德系「BBA」為代表的傳統豪華汽車品牌依然收穫大量關注，前往相關車企展台了解體驗汽車的觀眾人流如織，著名演員劉德華甚至驚喜現身一汽奧迪展台，參與其一款新車的預售發布活動，帶來潑天流量。

不過，從記者在展會現場全天的體驗來說，以問界、蔚來、小鵬、小米等「造車新勢力」為代表的國產新能源汽車品牌，其展台的平均人流量和觀眾活躍度，與以奧迪、奔馳為代表的德系車以及以豐田、本田為代表的日系車的展台相比，要高出至少一個量級。

小米YU7首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。（視覺中國）

其中，最受外界關注的莫過於尊界S800和小米YU7兩款新車，這也是它們首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。

其中，尊界S800是由江淮汽車集團與華為攜手打造的超豪華旗艦車型，以70.8萬元至101.8萬元的定價錨定百萬級豪華車市場，在去年11月正式發布，並於5月30日晚官宣上市；YU7則是小米汽車成立以來推出的首款SUV車型，於5月22日正式發布，定價尚未正式公布，但外界大多預測其定價會在30萬上下浮動。

值得注意的是，與比亞迪往年的做法類似，本次華為鴻蒙智行首次採取了「包館」的形式展出，手筆十分豪橫。但與比亞迪集團館（1號館）不同的一點是，「鴻蒙智行館」（2號館）聚集了寧德時代等上下遊合作夥伴，並未單純展出問界等整車，現場還可見合作夥伴企業所展出的一些核心零部件產品，這也進一步強化了華為所希望打造的「鴻蒙智能汽車技術生態聯盟」的概念。

本次華為鴻蒙智行首次採取了「包館」的形式展出，手筆十分豪橫。（視覺中國）

至於備受關注的小米YU7，與此前消息一致，現場展出的實車車門鎖死，逛展的觀眾們只可近距離觀看，卻無法進入車內體驗內飾和功能。小米汽車官方此前對此解釋稱，小米YU7「諸多功能尚未正式發布」，只能「以不開門的方式進行靜態展示」。

儘管如此，大量觀眾仍在小米汽車展台前大排長龍，為的只是一賭YU7真容。記者現場目測，在高峰時期，觀眾大約需要20分鐘左右的排隊時間，才能進入到小米汽車展台中，隊伍一度延伸至所在的展廳側門外。

另外，記者還注意到，在小米汽車的洽談室中，年輕人占大多數，是小米汽車的主力客戶群。小米汽車一名銷售人員向記者透露，在展會首日，還有一些來自中東地區的客戶來到小米汽車展台，他們在參觀時就表達了很強烈的購買意願，甚至有客戶現場下了訂單。此外，該銷售人員還強調，不少來訪的意向客戶除了詢問基本信息之外，最關注的事情是駕駛的安全性和智能性。

大灣區車展。（視覺中國）

這也從側面說明，在近期小米深陷輿論風波、雷軍本人缺席本屆車展的情況下，小米汽車的「流量效應」和用戶忠誠度仍然保持在較高的水平，而這在過去也通常被認為是小米及其創始人雷軍的獨特優勢所在。與此同時，近期事故頻繁發生後，用戶對於智能駕駛安全性的疑慮難以打消，甚至成為了用戶的「頭等關切」，要彌補這樣的信任鴻溝，仍然需要涉事車企不斷作出努力並且在安全問題上明顯改進，才能與用戶建立更深的信賴關系。

中國豪華車市場，「破局者」是誰？

以尊界S800和比亞迪仰望系列為代表，國產豪華汽車品牌在本屆車展上收穫的關注，似乎比以往更多一些。在這些國產豪華車的展台前，雖然仍然如以前那般熱鬧非凡，但在人們沒有注意到的地方，這些豪華車的意向消費者似乎要比以往更多了。

剛上市就被送上本屆車展上亮相的尊界S800，正以「破局者」的姿態強勢闖入百萬級豪華汽車市場。華為常務董事余承東與汪涵車展首日直播時就透露，尊界S800新車上市1小時大定突破1000台，且70%的大定用戶選擇100多萬的頂配版本。當晚，鴻蒙智行進一步披露，尊界S800上市24小時大定突破1600台。

這一數據或許並不直觀。以曾經號稱「中國第一個純電豪車品牌」的高合汽車為例，第一款車型HiPhi X於2020年9月上市，售價區間在68萬到80萬之間，後續推出的其他車型起售價也多在60萬以上，甚至不乏超過80萬乃至100萬的車型。然而，高處不勝寒，彼時的中國汽車市場消費者尚未做好迎接自主豪華品牌的準備，保時捷等傳統豪車品牌依然強勁。2021年，高合汽車累計銷量為4237輛，遠遠不及保時捷。

大灣區車展。（視覺中國）

幾年過去，中國豪華汽車市場，已經悄然發生變化。

比亞迪高端品牌「仰望」自2023年推出後，累計銷量於今年4月突破10000台，成為首個銷量破萬的國產百萬級汽車品牌，創造了中國百萬級汽車新紀錄。但必須注意的是，比亞迪達成這一成績，歷時兩年。

不僅是比亞迪仰望，「蔚小理」、鴻蒙智行等汽車領域的頭部玩家，甚至是新入局的小米汽車，都在向豪華車型發起集體沖鋒，以技術驅動試圖在一直被國外品牌盤踞的豪華車領域撕開一道裂口。

今年2月，小米SU7 Ultra正式發布，預售價超80萬，實際定價52.99萬，10分鐘大定超6900輛，2小時破10000輛。這屬於「遠超想象」的銷售成績，而雷軍及小米帶來的流量效應，可能成為主要的影響因素。

橫向對比來看，最高售價相比接近小米YU7幾乎翻倍的尊界S800，在開售1小時內大定過千的成績，算是如今國產豪華電車市場的中等偏上水平。

小米SU7展台人頭絡繹不絕。（視覺中國）

還有另一款備受矚目的國產豪華汽車：蔚來ET9。該車型首發亮相於2023年12月份，於2025年3月底正式開啟交付，整車購買為78.8萬元起售。而蔚來ET9在4月交付835台，位居全國豪華汽車市場交付榜單第二，代表蔚來憑借該車型成功站穩豪華汽車市場。

此外，還有不少品牌也劍指豪車市場。被稱為「杭州灣庫里南」的極氪9X光輝，日前在2025上海車展亮相，定價在百萬水平；長城汽車的超豪華品牌項目也於今年1月1日啟動，產品將涵蓋超跑和豪華轎車；此外，紅旗國雅等豪華轎車也已上市，這些車型在參數上與傳統豪華車BBA旗艦車型持平，更在智能座艙、場景化服務等維度構建起差異化優勢。

某種程度上，濃縮了龐大國產新能源汽車技術力和創新力的自主豪車品牌，已經具備了趕超傳統豪車品牌的技術能力，更重要的是市場環境及消費者認知也已經改變——國產電車不再只能「跑滴滴」，也完全能夠成為「豪車代名詞」。

無論是粵港澳大灣區車展，還是日前閉幕的上海車展，「東升西落」都成為中國汽車市場的最大關鍵詞，大量外國品牌開始反向取經中國就是最好的證明。例如，保時捷中國日前公開表示，正在重新組建中國團隊，且這是一個完全在中國、為中國的本土化團隊。這意味著，中國新能源汽車的領先技術優勢，已經開始反哺全球市場其他參與者。

本屆粵港澳大灣區車展中，一汽奧迪所推出的新車型Q6L e-tron，打出了「德國精工+中國智慧」的宣傳標語，儼然成為「東升西落」趨勢的又一有力印證。該車是首款以「奧迪+華為」為賣點的車型，也令奧迪成為首家與華為合作的豪華品牌。關鍵在於，其搭載的「華為乾崑智駕系統」以及「寧德時代三元鋰電池」，分別是當前全球範圍內在智能駕駛領域以及動力電池領域的佼佼者。

在外部市場條件和內部技術積累都準備就緒之後，中國自主豪車品牌要實現趕超，只是時間問題了。誰將成為「破局者」，我們拭目以待。