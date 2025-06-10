停工7年空中廢墟迎重生　佛山171米「最高爛尾樓」威達大廈復工

6月5日，歷經七年停擺，曾被稱為「佛山最高爛尾樓」的威達大廈終於迎來正式復工。這座高達171米、共38層的超高層寫字樓，在佛山市禪城區多部門見證下重啟建設，標誌著這座位於季華路核心商圈的「空中廢墟」迎來轉機。



威達大廈的故事始於2012年，開發商佛山市達磐恒房地產開發有限公司競得季華路核心地塊，規劃打造集商業、辦公為一體的超高層綜合體。項目於2016年完成171米主體結構封頂，卻在2017年底因開發商資金鏈斷裂徹底陷入停擺，993套辦公空間淪為「空中廢墟」。

佛山威達大廈重啟復工。（珠江時報）

由於達磐恒公司資產不足以清償債務，案件進入執行階段後陷入僵局。禪城法院借助「執破融合」改革，將執行案件導入破產程序尋求重整生機。法院指導破產管理人修改重整計劃，最終推動佛山東暉企業管理公司以4.3億元成功拍下重整投資權益，為項目「按下啟動鍵」。

為加速復工，禪城法院通過「部份現金+部份實物」受償債權方式促成重整計劃通過，並組織向工人先行發放600多萬元工資。法院協調清場、辦理開工許可等程序後，施工方於2025年6月5日正式進駐。

佛山市禪城區人民法院副院長懷曉紅表示，此案是「依托執破融合機制推進『以執助破』『以破促執』的一次生動實踐」。據悉，禪城法院自2024年成立全省首個「執破融合事務中心」以來，已通過破產程序化解債務49億元，解決執行案件4752件。

復工後的威達大廈將成為環文華公園創新活力區的重要組成部份。（珠江時報）

復工後的威達大廈將成為環文華公園創新活力區的重要組成部份。官方指出，項目「將有力促進環文華公園創新活力區建設，為季華路沿線再增添一個高端商務載體，有力支撐禪城區打造現代服務業發展新高地」。

此次重整被視為內地司法系統處理爛尾樓項目的典型案例。法院強調，通過「執破團隊一體化」「府院合力破困」等機制，實現了「涉企債務清理和重整提質增效」，最終推動這座地標建築重獲新生。