南沙慶盛片區在港辦推介會　冀與港商聯手打造「港式社區」

今年是《南沙方案》發布三周年，至今已有過3100家港澳企業聚集南沙。6月13日，以「灣區未來城·慶盛新勢界」為題的2025廣州南沙慶盛樞紐片區香港專場推介活動在灣仔舉行。

南沙區委書記劉煒表示，南沙將與香港合作布局全球經貿網絡，共同拓展國際市場，並提到南沙已在慶盛片區劃出8平方公里，配備港式教育、醫療、商業等生活設施，期望與香港企業共同將慶盛片區打造成一個具有濃厚「香港味」的片區。



近年來，南沙與香港兩地發展合作持續深化，圍繞科技創新、產業合作、金融等領域已產出系列成果。南沙已聚集超過3100家港澳企業，共建香港科技園南沙孵化基地，環港科大(廣州)創新區等創新平台。

6月13日，以「灣區未來城·慶盛新勢界」為題的2025廣州南沙慶盛樞紐片區香港專場推介活動在灣仔舉行。（林芷瑩攝）

南沙區委書記劉煒表示，南沙將與香港合作布局全球經貿網絡，共同拓展國際市場。（林芷瑩攝）

廣州市委常委、南沙區委書記劉煒在推介會上從地理、發展戰略、重大政策、創新驅動、宜居宜業等5個方向講述南沙與香港互利共贏合作的大機遇、大優勢。

他提到，南沙是國家重大戰略性平台，香港是聞名全球的自由港。當前，南沙正在全力推進海港、空港、數港、金融港、人才港「五港聯動」發展策略，並充分對接香港成熟的國際規則，與香港合作布局全球經貿網絡，吸引利用國際資源，共同拓展國際市場。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，香港將繼續做好「超級聯繫人」角色，通過香港的現代金融服務，幫助南沙企業走出去跟國際接軌。（林芷瑩攝）

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，南沙作為粵港澳大灣區重點合作平台具有重要地位，香港作為領先的融資中心，將繼續做好「超級聯繫人」角色，通過香港的現代金融服務，幫助南沙企業走出去跟國際接軌，也為內地企業接軌國際資本搭建橋樑。

陳百里續稱，香港還可從科技創新、綠色經濟發展等方面與南沙合作發展，例如香港可為在港落戶的企業提供資金、政策和人才服務；兩地在環保產業和低碳技術方面加強對接，響應國家雙碳目標。另外，各地政府和企業可透過香港進行綠色融資，發行綠色債券。