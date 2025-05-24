深圳福田新商場｜平安金融中心PA MALL　米芝蓮餐廳美食購物指南

位於深圳第一高樓平安金融中心裏的「PAFC MALL」，正式升級為「PA MALL」，座落福田CBD黃金地段，是華潤萬象在福田的首個力作。經華潤全面接手後，PA MALL從外觀、空間，到業態都進行了全新升級，融合了米芝蓮（米其林）、黑珍珠星級餐飲、國際輕奢零售矩陣、潮流運動品牌和文化藝術體驗。



在此處構建屬於CBD的新「精英風尚地標」，為大家帶來格調精緻的社交空間。

PA MALL BY MIXC：深圳第一高樓的Mall，全面煥新

PA MALL外立面變了，全新藝術裝置，出自藝術大師Matteo之手

PA MALL以全新姿態亮相於此，外牆也換上了全新的藝術美陳裝置。這是由意大利國際藝術大師、曾擔任古馳GUCCI資深印花設計師的Matteo傾力打造。

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孔雀翎羽、植物、花卉肆意攀於牆面，所到之處皆是璀璨，將於5月20日-8月31日限時展出。

另外，空中廊橋也改造成「玻璃盒子」的模樣，為城市風景增添了幾分通透靈動。

走進PA MALL看看，奢雅共生的「地標空間」

走進PA MALL，M層至L1層天花板被打通，抬頭可見空間變得更為開闊、敞亮，空間內的線條設計感、極簡清爽的配色，賦予其奢雅的高級感。

現在去PA MALL，逛街體驗也更為流暢輕鬆了，通過新增手扶梯，優化了中庭的區域垂直動線。

來PA MALL摘星，多家米芝蓮、黑珍珠餐廳

作為深圳地標裏的mall，PA MALL彙集了不少米芝蓮、黑珍珠星級餐廳，環境高端、氛圍清淨，尤其適合商務宴請、紀念日約會。每家餐廳各有特色，皆能在此選到合心意的餐廳。

1. 新榮記：米芝蓮三星餐廳

創立於1995年的新榮記，來自台州本地的老牌飯店，是米芝蓮和黑珍珠榜上的常駐選手。

新榮記以粵菜為基礎，融合了江浙菜系的特色，用到的食材式從台州來的新鮮漁獲。

2. 沃夫岡牛排館：紐約傳奇牛扒館

曾被評為「美國最值得光顧的頂級牛扒館之一」的沃夫岡牛排館，是紐約傳奇牛扒館。

在全球開了20多家店，深圳就這一家。在沃夫岡，prime級牛排是基本的標配。

3. 老乾杯：台灣老牌燒肉店

台灣老牌燒肉店「老乾杯」，曾在2017年成為全球首家摘得米芝蓮星級的燒肉店，後來還連續入選米芝蓮餐廳。

他家主打和牛燒肉，僅用M8-M9等級的澳洲和牛，相當考究。

4. 鶯時TOKI：黑珍珠懷石料理

主打懷石鐵板燒的「鶯時TOKI」，是從廈門來的黑珍珠餐廳。

他家講究應季而食，不同的優質食材，在鐵板師傅的對食材鮮度和火候的拿捏下，呈現出不同風味。

5. 喜公館：江浙菜熱門榜

喜公館是以傳統杭幫菜為基礎的江浙創意料理，結合了地域特色、應季食材，每個季度會更新菜單。

餐廳主理人邱忠貓師傅，與其師王勇曾一起在連續多年被評為黑珍珠三鑽餐廳的杭州西子湖四季酒店金沙廳工作多年。

6. 蟹道：活蟹料理專門店

深圳首家蟹道，開在深圳第一高樓——PA Mall裏。

這是一家活蟹料理專門店，最招牌的菜式為「活帝王蟹 · 九種料理食法」，是源起於北海道的日本蟹料理，講究的就是新鮮與精緻。

7. 湘頌 · 國藩家宴：連獲三年米芝蓮的空中竹林宴

連獲三年米芝蓮的湘頌 · 國藩家宴，來自廣州的湘菜餐廳。

以長沙官府菜和傳統湘菜為基礎，在做法上又區別了普通湘菜重油重辣的特點，更追求食材本味。

8. 除了高端餐飲，也有家常菜

更多餐廳推薦：

CHIC1699遠洋私廚

往遠 GO FAR

榮山鍋

榮川菜



除了米芝蓮、黑珍珠等高端餐廳，這裏也有不少接地氣的家常菜，是PA MALL內的嫋嫋煙火氣。

PA MALL全新逛街指南，一大批新店來了

商場，作為深圳特產，一直備受深圳人們的關注，大家對華潤的招商能力一向看好。這次PA MALL升級後，進行了全新招商，引入了一大批首店、大牌來到福田。

以前在「萬象城」逛到的大牌，在PA MALL也能逛到了，接下來看看都新招到了哪些品牌吧。

1. On昂跑

瑞士知名跑鞋品牌，福田首店。

2. KOLON SPORT

韓國高端戶外運動品牌，廣東首店。

3. Polo Ralph Lauren

Ralph Lauren熱賣系列，福田首店。

4. COS

以極簡主義為核心理念，福田首店。

5. Vivienne Westwood

Vivienne Westwood（ShenzhenLOOK提供）

獨一份的朋克風格&前衛設計，福田首店。

6. DIESEL

DIESEL（ShenzhenLOOK提供）

意大利牛仔時裝品牌，深圳首店。

7. Aesop

Aesop（ShenzhenLOOK提供）

專注自然植物性配方，福田首店。

8. Maison Margiela

Maison Margiela（ShenzhenLOOK提供）

REPLICA香水系列，福田首店。

9. 更多新店入駐

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HOURGLASS

DVF

Willson

KENT&CURWEN

self-portrait

SALOMON



PA MALL，5月20日全新啟幕

Matteo為PA MALL賦予「孔雀」這一意象，高貴而優雅。金色孔雀向人們展示着璀璨的翎羽，植物、花卉等自然界元素攀上PA MALL的外牆，勾勒出自然與優雅共生的絢爛之境。

這是屬於PA MALL的獨特美學，亦象徵着PA MALL將以全新姿態，於5月20日重新啟程。

5.20煥新大促來了，全年力度最大

在PA MALL煥新啟幕之際，也推出了全年力度最大的一次煥新大促，團購券5折起。

PA MALL全年力度最大的一次煥新大促，團購券5折起。（ShenzhenLOOK提供）

另外，PA MALL的會員系統也升級更新了，萬象會員在此消費也可以享受會員權益的噢。

PA MALL

地址：深圳福田區益田路平安金融中心PA MALL

交通：地鐵1/3號線購物公園站D出口

營業時間：10:00-22:00

