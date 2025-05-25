深圳南山新商場｜蛇口太子灣花園城VILLA街區5.30開幕　地鐵直達

深圳最Chill的臨海街區要來了！位於蛇口的太子灣花園城VILLA，5月30日正式開街。



1.5萬㎡濱海街區，5月30日開放

佔地約1.5萬㎡，太子灣花園城VILLA街區以「山海城」為靈感，打造了一處全新的花園式街區，將建築、綠意與海岸線融為一體。在這裏散步，時刻都被温柔的海風浸潤。

整個街區由8棟獨棟建築構成，由曾經擔綱上海蘇河灣整體規劃的Callison RTKL團隊負責設計，猶如漂浮在海上的白色島嶼。

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不超過3層的體量，保留了空間的呼吸感，也很好地融入了自然環境。建築以純粹的白色為主調，流線型的線條，與不遠處的大海相呼應。

空中連廊串聯，遠眺蛇口山海

在設計上，VILLA街區大多搭配有大面積通透玻璃幕牆——當光線穿透時，每一扇窗戶像是捕捉海景的畫框，消弭了室內外空間的邊界。

另外，特別打造的空中連廊也將各個建築之間的動線串聯。空中連廊和觀景平台直面大海，可以憑欄聽浪，輕鬆攬獲舒適愜意的山海景觀。

未來這裏還將是日落打卡、市集活動與露天音樂會的舞台。

多家華南首店，即將入駐

蛇口太子灣花園城VILLA街區（ShenzhenLOOK提供）

太子灣花園城VILLA，一座開放式的藝術館

山海之外，太子灣花園城VILLA以獨有的藝術氛圍，將整個街區化身成一座開放的藝術花園。

在這裏，你會遇見許多藝術角落，還有3件藏在山海間的「禮物」：一座靜靜守望海灣的雕塑；一件時刻都在流淌變幻的數字裝置；一個星星般的燈光裝置。這3件藝術品都是全新創作，也是洛朗·佩爾博斯、郭鋭文、以及王俊豪三位藝術家在中國的永久公共藝術項目。

1. 《CUICUI》5米高的橙色金絲雀

受太子灣寧靜的海濱氛圍觸動，洛朗·佩爾博斯創作了這隻名為《CUICUI》的橙色金絲雀。

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「CUICUI」名字取自鳥鳴的法語呢喃，5米高的造型棲息在樓頂，時刻在眺望海平面。它是自由的化身，也是希望的使者，為太子灣捎來一聲輕盈的問候。

洛朗·佩爾博斯還特意設計了一個小彩蛋：CUICUI頭戴着的「魔法眼鏡」其實是一個會交互的LED屏幕，可以傳遞各種訊息，它在白天吸收陽光，到了夜晚就會亮起來。

路過的人只要用手機掃一掃，就能給這隻小鳥「換眼鏡」，藉此來讓每個遇見它的人，都加入到這場藝術共創中。

2. 《湧動瞬息》數字藝術裝置

潮漲潮落，海浪翻湧，具象地呈現時間的變化和永恆。在太子灣海岸的呼吸律動中，深圳展現出了在高效之外的另外一面，一種更為柔和詩意的生活節奏。因此，郭鋭文選擇用數字藝術來提取抽象的概念，體現深圳的效率和詩意。

這個巨型裝置《湧動瞬息》，就是郭鋭文為太子灣創作的公共藝術裝置——一個結合計算機生成藝術與即時顯示時間功能的數字藝術作品。

時間在這裏化成數字潮汐

時間在這件作品中被表現為物質的運動與能量的傳遞，其基本單位為秒，而這些數字所代表的每個瞬間共同組成了時間的潮湧。

在浪潮的湧動中，當下的時刻如同海洋中的氣泡般浮現出來，顯現出「此刻」的樣貌。時間也從一個抽象的概念，具象化為海浪般循環往復、不斷湧動的圖景，呈現出一種動態而詩意的美感。

3. 《OURA》燈光藝術裝置

這件「從天而降」的燈光雕塑作品——《OURA》，由馬來西亞燈光藝術家王俊豪全新創作，宛如一顆星星降落在太子灣裏。藝術家捕捉了腦海中流星掠過寧靜的太子灣時的美麗景象，將這一瞬間定格在這件燈光裝置中。

這件作品是王俊豪的「星系」系列中最新的一件，也是王俊豪在中國的第一件永久性作品。

入夜，化身一座燈塔

這件燈光裝置展示了希臘語中被稱為「oura」的天體現象，即流星的發光尾巴。光輝的軌跡優雅地從雕塑中延伸出來，既喚起了流星燃燒的璀璨，又展現了海浪的温柔起伏。

名字「oura」在希臘語中指代着一種天體現象，即流星的發光尾巴。入夜，裝置會閃閃亮起，像一座燈塔懸停在山海之間，指引夜晚的方向，也為整個海灣注入新的活力。

深圳濱海新地標，太子灣花園城串聯三大分區

佔地約11.4萬㎡，以構建蛇口「志趣生活方式」為初衷，太子灣花園城將帶來一座都市輕型文藝社交與品質生活目的地。

除了VILLA街區，還有6.4萬㎡的北區以及3.5萬㎡的南區，定位不同，由國際大師級團隊主導設計，各個區域都將山海景觀融入空間，帶來一個濱海新地標。

定位為「潮流年輕運動空間」的南區，由Egis集團旗下的國際建築設計及總體規劃事務所10Design來設計打造，預計在今年12月正式開業。

其中匯聚了原創品牌、明星娛樂、藝術設計、城市集市，以及各種新奇體驗。值得一提的是，南區還規劃了超2000㎡的室內演藝空間，未來這裏可以是藝術打卡地，也可以是社交休憩空間。

太子灣花園城VILLA

地址：深圳市南山區南海大道88號

交通：地鐵12號線太子灣站B1出口，步行556米

開業時間：2025年5月30日

