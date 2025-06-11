精選深圳7大遊樂場！火星樂園勝在人少夠新　白色城堡最適合打卡

深圳最可愛的多巴胺樂園都在這！



1. 火星探索樂園

火星探索樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

在龍華觀瀾藏着一處新開放不久的紅色兒童樂園，就在溪山禾璽的室外開放空間。

樂園以火星探索為主題，模擬了神秘火星的表層地貌，一進來就能感受到濃厚的科幻氛圍，忍不住讓人進一步探索其中。

3D打印的紅色岩層，1:1還原《星際穿越》電影場景，沉浸式遊玩體驗直接MAX！遊玩設施豐富且有意義，因為人不多，環境乾淨設備新，是一處遛娃的新晉好去處。

雖然樂園不算大，但設施多、可玩性強，各項遊樂設施都做好了防護措施，安全性無需多慮，住在龍華的朋友周末又多了一處遛娃的好地方。

+ 8

必玩亮點．不容錯過

太空滑滑梯

三種大型綜合滑梯，難度不一，在滑動過程中可體驗失重的奇妙感覺，從高處滑下，感受穿越時空的夢幻。

中心攀爬區

樂園中設置了不同形式的攀爬設施，有攀爬網、隕石坑、攀巖牆……，不同難度可一一挑戰，不僅為小朋友們帶來了樂趣，也同時鍛煉出了無畏的勇氣。

圓形蹦牀

圓形蹦牀真實還原了隕石坑地貌，通過蹦跳瞬間，感受到飛行的樂趣，努力向一名小小宇航員進發。

地址：

龍華區龍華大道與布新路交叉口（溪山禾璽營銷中心內）



交通指南

地鐵站相距較遠，建議打車或自駕前往：金光華溪山禾璽兒童樂園



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 童樂園位於營銷中心內部，可免費進入遊玩



2. 10號星球樂園

10號星球樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

樂園佔地1181㎡，太空星球主題佈局，以九大星球為紐帶貫穿全園，藍色基調超級清新，是一個集情景模擬、探索挑戰、社交互動為一體的綜合式兒童樂園。

在這裏，小朋友們不僅玩得開心，還能對太空知識耳濡目染，寓教於樂，特別全面了。

+ 6

必玩亮點．不容錯過過

外星人的UFO

三艘飛碟通過蜿蜒的太空艙走廊連接，是樂園內最大的綜合性遊玩設施，提供了多層攀爬與滑梯體驗，頂部的外星人基地，充滿了未來科技感。

太陽系攀爬網

以深藍色為色調，模擬了太空中的引力網，爬網長度約3米，坡度變化豐富，行走時會稍微晃動，鍛鍊了小朋友們的平衡感與膽量。

彩虹圈與鞦韆樂園

圓形場地內分佈着6個鞦韆和3個旋轉彩虹圈，宛如星際中的能量環。圈體可360°旋轉，小朋友可坐在圈內或站立推動，體驗離心力的樂趣。

地址

龍華區深圳北站中心公園內部



交通指南

地鐵4號線深圳北地鐵站B口，站外步行15分鐘



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往



3. 機器人樂園

機器人樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

星空園可以說是福田小朋友戶外遊玩的最佳去處，在這裏可以體驗到各種各樣的的遊玩設施與特別項目。

與一般的公園規劃不同的是，星空園呈現長條帶狀分佈結構，從體育中心站一出來就是，實現了真正的交通友好，滿足了大部分家長「輕遛娃」的幼兒需求。

+ 5

必玩亮點．不用錯過

宇宙熊樂園

宇宙熊樂園整體而言難度係數小，佔據C位的就是這個造型醒目的火箭滑滑梯，火箭內部由爬網連接，只有一路攀爬到頂，才能順利坐上滑梯，超長的路線設計足夠鍛鍊小朋友們的毅力與耐心。

火箭滑梯分為兩層，內部設置了許多創意小機關，為孩子們提供了有趣的探險體驗。

宇宙熊樂園內還分佈着少許單人鞦韆、親子雙人鞦韆，可供家長與小朋友進行友好互動。

UFO基地

黃白配色的飛盤滑梯相較於火箭滑梯而言，內部提供了更大的活動空間，飛盤滑梯擁有多個出入口，小朋友們可以肆意穿梭其中。

UFO基地設置了超大型的不規則攀爬網絡，錯綜複雜的網繩結構適合大孩子挑戰爬高的刺激。

這一部分難度難度係數較大，比較適合有攀爬經驗及年齡稍大的小朋友們嘗試。

機器人滑梯組

這一組滑梯顯然就適合年齡更小的小朋友們遊玩，滑梯被設置成了機器人的樣子，憨態可掬，吸引了大批小朋友們前來遊玩。

地址

福田區百花園1期上步綠廊公園-星空園



交通指南

地鐵6號線體育中心站A3口，站外步行2分鐘



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往



4. 白色城堡兒童樂園

白色城堡兒童樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

樂園中心是奶油風的白色城堡建築，從遠處一看，和周圍的景物還有些格格不入。

地上是黃藍相間行星相撞圖案，整體搭配得格外清新，除了小朋友來此地玩耍，這裏也是一處超級出片的靚照打卡地。

兒童樂園區域以星際霓虹為主題，設置了四個不同主題的活動區域：地球村訓練基地、太空基站、航天漫步、穿越銀河。

樂園內引入AI智能設備，可以在大屏前玩到切水果等小遊戲，照顧到全年齡段兒童的多樣遊玩需求。

+ 2

必玩亮點．不容錯過

星際攀爬網陣

網陣由六邊形蜂窩狀攀爬網組成，高度約為4米，內部穿插繩索橋、鑽洞隧道。部分網面隨着攀爬過程會有輕微晃動，增加了遊玩的刺激性。

隕石坑沙池

沙池呈隕石坑不規則造型，周邊模擬岩石紋理，孩子們可化身為宇航員挖掘「外星礦物」，沉浸式的遊玩體驗徹底俘獲了小朋友們的心。

地址

福田區筆架山體育公園內部（深業上城景觀廊橋旁）



交通指南

地鐵10號線冬瓜嶺站，可通過深業上城連廊直達



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往



5. 黃色幾何樂園

黃色幾何樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

深圳中心公園A區隱身了很長一段時間，終於又重新對外開放啦！

新開設的黃色幾何樂園可以說是把數學幾何這門課帶進了大自然，讓幾何的魅力進一步具象化。

孩子們玩耍，家長們在樂園周圍鋪個野餐墊，帶娃的同時感受下大自然的美好，也太愜意了。

+ 7

必玩亮點．不容錯過

鏡面迷宮廊道

廊道由不透明鋼面鏡與幾何鏤空牆板交替構成，形成無限反射的視覺效果。

小朋友們在廊道中穿梭，宛如進入了萬花筒世界，家長可引導孩子觀察鏡面反射原理，學習物理知識。

勾股樂園鞦韆組

樂園內提供了多種高度的鞦韆選擇，不同高度不同的運動軌跡，小朋友們在盪鞦韆的過程中，能夠通過陽光的映射清晰觀察到幾何體與運動軌跡的關係。

沙池與攀爬架

巨型立體攀爬架以立方體、稜柱、拱門等幾何體組建而成，攀爬架內結構複雜多樣，小朋友們在行進過程中可以培養到空間感知能力。

沙池區域可以算得上是小朋友們最喜歡的部分，細軟的泥沙充分鍛鍊到了孩子們的動手能力，建議帶上挖沙工具，就更加具有可玩性了，孩子們能靜悄悄玩上一整天。

地址

福田區深圳中心公園A區東北角



交通指南

地鐵站相距較遠，建議打車或自駕前往：深圳中心公園-A區



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往



6. 螃蟹樂園

螃蟹樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

自去年11月人才公園二期開放後，螃蟹樂園的人氣始終居高不下，憑藉童趣滿滿的螃蟹外觀，嬉樂灣成為了新晉親子熱門打卡地。

嬉樂灣以青蟹為總體藝術靈感，寓意深圳在改革開放浪潮中敢於做一個「吃螃蟹」的城市，展現了敢為人先的特區精神。

必玩亮點．不容錯過

螃蟹滑梯和礁石探險

巨型螃蟹滑梯是嬉樂灣的地標性建築，通過巧妙高度差設計了一條廊橋，藉助滑梯直達橋下的兒童戲水池。

地址

南山區科苑南路3329號深圳人才公園二期



交通指南

地鐵站相距較遠，建議打車或自駕前往：深圳人才公園-孔雀亭



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往；



7. 恐龍樂園

恐龍樂園（ShenzhenWeekly授權使用）

巨型恐龍游玩設施從入口就開始營業，造型逼真，尾巴和爪子都藏着滑梯出口，小朋友們可以在恐龍中央隨意穿行，滑梯、攀爬網、搖搖繩連成趣味闖關路線，在這玩一天都不膩。

+ 1

必玩豪點．不容錯過

恐龍攀爬滑梯組合

樂園以巨型霸王龍為核心，滑梯入口設置在了恐龍嘴巴處，內部設置了攀爬網，小朋友們可以沿着恐龍身體一路探索至尾部後，隨滑梯一路滑下，全程兼具趣味性與探險感。

多樣化攀爬網組合

樂園內的攀爬設施共分為兩類：蜘蛛型攀爬網與微地形攀巖區。

高強度的繩網結構，鍛鍊了小朋友們的攀爬與平衡能力，而模擬岩石表面，提供不同難度的攀爬路徑，則更適合全年齡段兒童挑戰。

地址：龍華區人民路4279號（公園內部）



交通指南：

地鐵站相距較遠，建議打車或自駕前往：龍華公園



注意事項

1. 內部蚊蟲較多，務必做好驅蚊防範；

2. 夏日出行，注意避暑；

3. 周末及節假日人流量大，建議錯峰前往



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