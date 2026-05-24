民宿界「奧斯卡」揭盅　深圳大鵬3處上榜　周末避世好去處

日前，第十屆黑松露獎榜單揭曉。深視新聞記者梳理發現，來自深圳大鵬半島的苫也·柚柑灣避世度假酒店入選「年度度假酒店榜·目的地度假酒店」；夢圓彼岸海景度假民宿入選「年度精品民宿榜·出行推薦」；苫也·東涌無盡岸沙灘俱樂部入選「年度非標商業」。



什麼是黑松露獎？

黑松露獎，也被譽為民宿界 「奧斯卡」，於2017年由國內民宿品牌運營商「借宿」發起，是國內非標準住宿與文旅領域的一項行業評選，其命名靈感來源於黑松露食材，原名為「中國民宿榜榜單」。

黑松露獎，也被譽為民宿界 「奧斯卡」，於2017年由國內民宿品牌運營商「借宿」發起。（上海旅遊產業博覽會）

黑松露獎每年從全國範圍內超過1000家提名的度假酒店、精品民宿、營地及宿集項目中展開評選。 評選圍繞資源稟賦、區位交通、設施配套、設計美學、生活方式、在地人文、美食體驗七個核心維度進行。

2026年5月，第十屆黑松露獎榜單揭曉，本屆以「鬆弛之境」為主題，尋找國內的鬆弛旅行度假目的地。

坐擁綿長海岸線 濱海遊成為一大特色

在今年的榜單中，深圳大鵬半島表現亮眼。這背後，得益於深圳得天獨厚的海洋資源與日益成熟的濱海旅遊生態。

在今年的榜單中，深圳大鵬半島表現亮眼。（Trip.com）

深圳坐擁1145平方公里海域面積和260.5公里海岸線，發展出獨具魅力的濱海旅遊特色。

今年「五一」假期，深圳海邊景區接續發力，大鵬片區民宿4月30日至5月5日全線滿房，深圳躋身全國「五一」熱門民宿目的地前十。

1. 苫也．柚柑灣避世度假酒店

酒店位於深圳．大鵬半島的一處避世海岸，彷彿山海之境的盡頭。客房依山錯落，皆以山海景緻為設計線索，踐行「退讓式介入」哲學，推門即銀白沙灘與「玻璃海」。僅對住客提供的特色餐食，豐富鬆弛的遊玩配套體驗，品牌以此打造一種悠閒的生活模式。

酒店客房細節圖片▼▼▼

+ 2

海灣為幕、清風作伴，為賓客構築悠然鬆弛的濱海慢生活。

2. 苫也．東涌無盡岸沙灘俱樂部

俱樂部落座大鵬東涌沙灘，坐擁深圳東部絕美海岸線風光。建築融合東南亞度假風情，與侘寂美學格調，能一站式享受濱海度假愜意時光。

白天可品鑑精緻西餐、咖啡和下午茶，漫步沙灘碧海，暢玩各類海上游樂項目。入夜後氛圍感拉滿，精彩歌舞表演輪番上演，包攬全天候鬆弛愜意的度假體驗。

3. 夢圓彼岸海景度假民宿

民宿位於大鵬較場尾海邊，融合地中海熱情橙與東方侘寂素淨肌理。以海島鬆弛感、與禪意美學為核心理念。

+ 2

各色異形窗將海景框為動態畫卷，營造「坐看雲起」的禪意場景，呼應海平面。面對山海呼吸與時光的對話。16間侘寂美學海景客房，暖黃與米白主調綴。以海洋藍，枕浪而眠。

隨着濱海消費持續升温，深圳正在成為越來越多人心中的度假目的地。這個夏天，不如赴一場深圳濱海之約，吹温柔海風、覽碧海晴空、盡享夏日浪漫。

延伸閲讀：深圳又新增一座萬象城 預計2027年開業 網民大讚設計大氣新穎