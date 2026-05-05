南山隱世景點｜打卡赤灣天后宮感受明清「新安八景」之首的寧靜

媽祖在沿海城市隨處可見，深圳也不例外。



這座背靠小南山的媽祖廟——赤灣天后宮，被譽為明清時期「新安八景」中的第一景，也叫天后博物館。

這裏神秘而肅靜，建築的莊嚴伴着貓的靈動，來的人並不多，對比於喧鬧的城市，這裏十分清淨。

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正是這樣的一份寧靜，吸引了我來到這裏，寺廟本身就是一處清淨之地。不該被外面的世俗所紛擾，坐在石凳子上吹吹海風，平日裏浮躁的心情也能一下子平靜下來。

突然忘記，自己原來身處在深圳這座大城市。

Tips：

1. 大殿內禁止拍照

2. 現場可以免費請三支香

3. 請自備水和乾糧，內部沒有小賣部

地址：深圳市南山區赤灣六路9號

交通：地鐵2號線（8號線）/5號線「赤灣」站B出口，步行800米；

公交「天后宮」站，步行146米

門票：免費，免預約

開放時間：9:00——16:00（15:00停止入場！周一閉館，法定節假日除外）

停車：停車場免費停車



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