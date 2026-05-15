寶安區好去處12推介｜人氣商場+羅馬廣場+最大書城+古墟！附交通

寶安區好去處｜無論從福田口岸，還是深圳灣口岸前往深圳寶安區，均可乘搭地鐵站直達，相當方便。深圳寶安區涵蓋大型商場、美食餐廳與人氣景點，例如文青必訪的沙井古墟、被網民譽為深圳最好逛的商場寶安大仟里購物中心等，其中更有一個超大的免費歐洲公園，處處充滿古羅馬風情，近年漸漸成為打卡勝地。詳情即睇下文！



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寶安區好去處有什麼推介？

寶安區好去處【1】新橋市民廣場——228支羅馬柱長廊＋仿意大利聖馬可鐘樓＋猶如置身羅馬

去深圳都可體驗身處羅馬的意式風情？新橋市民廣場佔地13萬平方米，擁有228支羅馬柱長廊、仿意大利聖馬可鐘樓及古希臘雕塑群，真是隨便拍都能拍出身處羅馬的感覺！而且前往方法十分方便，從地鐵站沙井站C出口，步行約10至15分鐘便可到達！

廣場除了擁有228支白色浮雕羅馬柱外，抬頭仰望亦會看到十二星座星空圖案，充滿詩情畫意。步行至廣場中央，更聳立著一座紅磚復古鐘樓，設計靈感來自意大利威尼斯聖馬可鐘樓，不但會在整點時響鐘，於傍晚時份更會亮起暖黃燈光，超浪漫！

地點：深圳市寶安區新橋街道中心路29-31號

交通：深圳地鐵11號線沙井站C出口，步行約10至15分鐘



寶安區好去處【2】歡樂港灣——深圳最大摩天輪

深圳最大的摩天輪，128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，有28個橢球型太空艙，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍。美景、餐廳、咖啡、書店，沉浸輕鬆浪漫的氣氛。上摩天輪要額外購票！

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歡樂港灣（圖片︰trip.com）

地點：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

交通：深圳地鐵1號線新安站D出口、5號線臨海站A出口、地鐵11號線寶安站B出口



寶安區好去處【3】深圳書城灣區城——「灣區之眼」全國最大臨海書城！270°環幕玻璃頂

深圳書城灣區城是首個全國最大規模的臨海書城。書城總建築面積約13.1萬平方米，連同地下層共4層，建築參考了「天圓地方」的造型設計，從高空俯瞰就像兩隻眼睛，因此也被稱作「灣區之眼」。建築與壹方城、歡樂港灣、寶安區圖書館形成「黃金文旅三角」，地理位置非常方便！

位於北區二樓更有多個人氣打卡位，包括270°全景環幕落地窗，可飽覽前海城市天際線與海景，搭配綠植書架，陽光穿透玻璃屋頂，光影流動超治癒。核心打卡位鏡面智慧樹＋旋轉樓梯，鏡面材質反射穹頂光線，形成絕美幾何構圖；旁邊仲有透明玻璃棧道，影相超有張力。

地址：深圳書城灣區之眼購物中心東區E1-38鋪

交通：深圳地鐵5號線寶華站步行直達



寶安區好去處【4】深圳之眼購物中心——9米天窗穹頂／網紅打卡熱點

深圳之眼購物中心集合了地鐵樞紐、購物中心和文化空間，其一大特色是跨度48米的「費馬螺旋線」天窗穹頂，配搭48米無柱空間，未來科技感滿滿。中心更是電影取景熱點及網紅打卡勝地，內部附設6萬平方米商場，裡面的春熙台韓式拌飯、和府撈麵都很多人排隊，還有零售店舖好特賣等一應俱全。

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站直達，無需出站



寶安區好去處【5】深圳圖書館北館——18米高「太空電梯」超打卡able！每周僅限40人參觀

深圳圖書館北館以科技為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」，直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，暫時只開放了周末參觀名額，每天2場，每次僅有10人可進場，門票相當搶手，想目睹它的「真貌」也不易！而地下書庫同樣高達18米，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

交通：深圳地鐵4號線、6號線紅山站A1出口，步行約3分鐘

預約指引：在「深圳圖書館」官微預約，先預約書海探底活動，成功後才可再預約進地下書庫。



寶安區好去處【6】沙井古墟——清末民初時期古墟／文青必訪

沙井古墟是深圳現存面積最大的清末民初時期古墟，內有各種牌坊、古井、遺跡與廢墟，加上可愛的壁畫，看上去新舊共冶一爐，文青味十足。此外，古墟內最著名有南宋時期建成、至今仍保留完好的龍津石塔，塔身呈方形，內有一座半身佛像，擺著「捏二伸三」的手勢，打卡也不妨去看看古跡。

地址：深圳市寶安區沙井大街343號

交通：深圳地鐵11號線橋頭站，轉乘10分鐘的士。



寶安區好去處【7】0AO藝術空間——美國街頭場景／復古車＋電話亭

「0AO藝術空間」是深圳寶安區近來人氣急升的拍照打卡點，佔地面積約2,000平方米，帶有美國「拉斯維加斯」的絢麗霓虹燈與街頭場景，街上設有復古車子及電話亭，隨手拍都好有旅遊感，藝術空間免費開放，不過參觀前須預約。

地址：深圳市寶安區福洲大道智美滙志產業園B5棟一層

交通：深圳地鐵11號線至福永站D出口直達

預約方法：在Wechat搜索「0AO藝術空間」微信公眾號預約參觀。



寶安區好去處【8】鐵仔山公園——最美日落觀景台／唯美飛機升降剪影畫面

來到深圳都想親親大自然？不妨一試輕鬆的行山路徑！時間安排好的話，還能看到深圳夕陽西下的美麗景色！鐵仔山公園是深圳人氣日落觀賞景點，山頂觀景台能完美把晚霞景色盡收眼底，配合飛機升降的剪影和波光粼粼的海面，整個畫面十分唯美，彷彿置身於一幅畫，因此內地網民亦稱這裏為「深圳最美日落觀景台」。而公園設四條路徑，全長約1.6公里，到山頂需時約30分鐘，趁假日就動動身體享受這一片美景吧！

內地網民亦稱鐵仔山公園觀景台為「深圳最美日落觀景台」。（小紅書＠fforever）

地址：深圳市寶安區西鄉街道廣深高速公路以西

交通：深圳地鐵1號線至固戍站A出口，步行20分鐘至山腳



寶安區好去處【9】壹方城購物中心——單棟規模最大／必試新加坡料理＋巴菲杯人氣店

前海壹方城是目前寶安最大的商場，佔地面積達36萬平方米，共有400多間店鋪進駐，涵蓋餐飲、美妝、服飾、生活雜貨等，逛一整天都無問題！

餐飲方面，壹方城匯聚連鎖火鍋店、網紅烤肉店、川湘菜館、港式茶餐廳、泰式料理、甜品咖啡店及各式輕食，選擇極其多元，當中包括不少於社交平台上頗具話題性的餐廳，例如穩居「寶安區東南亞菜熱門榜」第1名的獅拾久·現代新加坡料理、大排長龍的韓國料理NEED、巴菲杯深受歡迎的Tree Co樹岸，以及深受年輕人歡迎的茶飲店如霸王茶姬、喜茶等。此外，商場內還設有大型超市及CGV影城，食玩買一應俱全！

地址︰深圳市寶安中心區新湖路99號

交通：深圳地鐵1號線或5號線寶安中心站F出口，步行約2分鐘



寶安區好去處【10】寶安大仟里購物中心——人氣滿滿／網友盛讚「深圳最好逛商場」之一

坐落於深圳寶安區的大仟里，地理位置優越，毗鄰地鐵站及多條公交路線，交通極其暢達，是區內極具規模的綜合商場。場內空間分區明確，匯聚了眾多寶藏店舖與豐富的餐飲選擇，被不少網友譽為「深圳最好逛的商場」之一。

其品牌組合廣泛，從國際時尚、生活精品，到本地特色餐飲一應俱全，例如深受歡迎的太二酸菜魚、蛙來噠及探魚。同時商場設有各類專為兒童而設的娛樂設施，完美兼顧購物與親子需求。這裡還經常舉辦各類特色展覽及活動，現場人氣滿滿。

地址：深圳市寶安區西鄉街道海城路3號

交通：深圳地鐵1號線坪洲站A出口，步行4-6分鐘



寶安區好去處【11】海雅繽紛城——32萬平米巨型空間／IMAX影城＋專業大劇院

海雅繽紛城是寶安區的大型商場，總建築面積近32萬平方米，樓高10層，其中包括地下3層，B2及B3層為大型停車場。相較於壹方城的人山人海，這裡人流較少且冷氣充足，逛起來非常舒服。

商場的娛樂配套十分充足，除了設有1,200個座位的海雅大劇院及萬達IMAX影城外，更引入市區內少有的室內冰雪體驗地「冰雪王國」。餐飲方面同樣選擇豐富，包括超人氣的巴奴毛肚火鍋、經典粵菜陶陶居、連鎖火鍋海底撈，以及客語、綠茶餐廳、gaga等網紅名店。

地址：寶安區新安街道建安一路99號

交通：深圳地鐵12號線新安公園站D出口，步行約6分鐘



寶安區好去處【12】前海HOP天地——16萬呎超大室內運動場／卡丁車＋寵物吧

前海HOP天地位於寶安中心前海CBD區域，除了雲集多間商店之外，商場內的室內遊樂場「DX-PARK 2.0·地心公園」更是人氣親子好去處。這個佔地16萬平方呎的超大空間，前身是人氣潮玩街區 HOP-DX，改名升級後設施更豐富，由運動館、電玩城及親子區組成，還新增了寵物吧和卡丁車區，大到足以讓大人小朋友玩足一日！

餐飲方面，前海HOP天地匯聚了多間人氣餐廳，包括以濃郁蟹膏聞名、超美味的蟹叁寳蟹黃麵，以及深受港人喜愛的粵式點心點都德。如果想吃火鍋，這裡也有清甜的椰子雞和惹味的豬肚雞等。商場外圍更設有露營風夜市，絕對是一站式玩樂的不二之選。

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區興華一路19號

交通：深圳地鐵5號線寶華站B2出口，步行約2分鐘



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