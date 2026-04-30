深圳近商場酒店10間｜近地鐵/萬象城/COCO Park/人均$165起

【深圳酒店推薦／深圳近商場酒店／羅湖福田寶安酒店】北上深圳旅遊，揀酒店的首要條件絕對是交通便利、鄰近大型購物商場及人氣食肆，即使行到攰都可以返酒店休息。《香港01》「好食玩飛」為大家精選10間分佈於羅湖、福田及寶安區的近商場酒店推介，全部鄰近熱門商圈如萬象城、壹方城、COCO Park及深業上城等，更有2025年新開幕酒店及全球首間MUJI HOTEL，最平人均只需$165起！



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深圳近商場酒店推介【1】深圳君悅酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

近羅湖萬象城

深圳君悅酒店坐落於羅湖區繁華的商業與娛樂中心地帶，地理位置極其優越，毗鄰頂級購物商場羅湖萬象城，下樓即可享受極致的購物與餐飲體驗。酒店交通便利，距離羅湖口岸僅需數分鐘車程，且可直接步行至地鐵站，輕鬆穿梭市內各大景點。酒店擁有寬敞雅緻的客房，包括套房及酒店式公寓，房間均配備落地玻璃窗，讓住客能同時飽覽香港的翠綠山景與深圳的繁華市景。此外，酒店內設有8間多元化的餐廳及酒吧，以及頂級的「水鄉」水療中心，為追求奢華體驗的旅客提供一站式的至高享受。

深圳君悅酒店（Grand Hyatt Shenzhen）

房價：人均$742起（嘉賓軒雙床房）

地址：深圳羅湖區寶安南路1881號33樓

交通：鹿丹村地鐵站步行290米（需時約5分鐘）

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深圳近商場酒店推介【2】深圳羅湖水貝亞朵S酒店（Shenzhen Luohu Shuibei Atour S Hotel）

近IBC MALL

深圳羅湖水貝亞朵S酒店坐落於羅湖區的幾何中心，毗鄰IBC MALL購物中心，周邊集影院、食肆及寫字樓於一體，生活配套完善。酒店設計高端奢華，房間全面配備智能客控系統、智能馬桶及投屏電視，並設有空調新風系統，環境現代且舒適。鄰近更有洪湖公園及東湖公園，讓住客在繁華商圈中也能享受綠意。憑藉亞朵品牌一貫的人文服務與高品質體驗，這裡是商旅及家庭客前往羅湖購物與休閒的理想之選。

深圳羅湖水貝亞朵S酒店（Shenzhen Luohu Shuibei Atour S Hotel）

房價：人均$316起（高級大床房）

地址：深圳羅湖區翠竹街道水貝社區文錦北路2090號京基水貝城市廣場1棟1單元綜合辦公大廈35F

交通：水貝地鐵站步行380米

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深圳近商場酒店推介【3】麗楓酒店（深圳東門水貝翠竹地鐵站店）（Lavande Hotel (Shenzhen Dongmen Shuibei Cuizhu Metro Station Branch)）

近羅湖益田假日廣場／東門商業區

麗楓酒店為標準的3.0旗艦店，坐落於羅湖商業中心區，鄰近羅湖益田假日廣場及東門商業區，步行即可到達金光華廣場及茂業百貨，購物與生活配套極其豐富。酒店位置優越，距離地鐵3號線翠竹站僅幾步之遙，前往羅湖口岸及水貝珠寶城亦非常方便。客房均配備豪華慕思床墊、智能客控系統及品牌薰衣草香氛洗浴套裝，更設有空氣清新淨化器，營造自然放鬆的住宿氛圍。館內亦提供免費健身房、自助洗衣房及早餐，無論是商務出行或自駕旅遊，都能享受高品質的舒壓體驗。

麗楓酒店（深圳東門水貝翠竹地鐵站店）（Lavande Hotel (Shenzhen Dongmen Shuibei Cuizhu Metro Station Branch)）

房價：人均$165起（雅緻大床房）

地址：深圳羅湖區愛國路1001號俊園大廈一樓大堂

交通：翠竹地鐵站步行770米

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深圳近商場酒店推介【4】深圳北站壹方天地亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen North Railway Station Yi Fang Tian Di）

近壹成中心壹方天地LIFE廣場

酒店於2025年全新開幕，作為亞朵3.6版本旗艦店，主打商務與休閒「無界融合」的設計理念。酒店與龍華超大型商場壹方天地無縫銜接，出門即達各大餐飲、購物及娛樂場所，生活配套極佳。158間客房均配備「二合一」功能區，設有人體工學辦公位及可變換的休閒沙發，並選用專屬深睡護脊控溫床墊，滿足高效辦公與深度睡眠的需求。酒店公共空間「竹居」進化為多功能沙龍客廳，並設有24小時健身房及自助洗衣房。酒店毗鄰地鐵4號線，能快速往返深圳北站及福田CBD，是新一代差旅與購物人士的從容之選。

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深圳北站壹方天地亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen North Railway Station Yi Fang Tian Di）

房價：人均$288起（高級大床房）

地址：深圳龍華區龍華街道景新社區龍華大道3639號環智中心D座101號

交通：龍華地鐵站步行1.6公里

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深圳近商場酒店推介【5】深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店（CitiGO RESERVE Hotel Shenzhen Qianhai Bao'an Center）

近深圳前海壹方城

酒店位於寶安中心核心地段，坐擁前海灣美景，與深圳最大購物中心之一的前海壹方城及前海HOP天地僅咫尺之遙，生活娛樂極其便利。酒店由國際設計師打造，將城市文化與運動元素融入空間，304間客房專注於極致的「沐浴」與「睡眠」體驗，配備德國原裝進口漢斯格雅或高儀淋浴設施。

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作為華住集團旗下的潮流品牌，酒店提供極具人性化的服務，包括 7:00-12:00 超長早餐及免費宵夜，大堂更設有現磨咖啡與精釀啤酒。從酒店步行即可達地鐵寶華站，鄰近寶安圖書館及圖書館，是追求年輕、自由風格與高品質旅居體驗的旅客首選。

深圳前海寶安中心CitiGO RESERVE歡閣臻選酒店（CitiGO RESERVE Hotel Shenzhen Qianhai Bao'an Center）

房價：人均$268起（歡閣大床房）

地址：深圳寶安區興華一路19號前海HOP天地1樓 (近寶華地鐵站B2口)

交通：寶華地鐵站步行260米

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深圳近商場酒店推介【6】華怡酒店（深圳寶安坪洲地鐵站店）（Huayi Hotel (Shenzhen Bao'an Pingzhou Subway Station)）

近寶安大仟里

華怡酒店坐落於寶安大道，與大型購物中心寶安大仟里相鄰，周邊購物與餐飲選擇極其豐富。酒店設計採用獨特的新中式風格，將傳統美學與現代藝術完美結合，在繁華喧囂的都市中營造出一抹寧靜怡情的氛圍。酒店地理位置優越，交通便捷，館內提供貼心的管家式服務，致力於為住客解決旅途中的一切需求，讓商務與旅行不僅有專業的高度，更有生活的溫度，是探索深圳西部商圈的性價比之選。

華怡酒店（深圳寶安坪洲地鐵站店）（Huayi Hotel (Shenzhen Bao'an Pingzhou Subway Station)）

房價：人均$166起（檀木大床房）

地址：深圳寶安區寶安大道3075號

交通：坪洲地鐵站步行850米

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深圳近商場酒店推介【7】深圳大中華喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Futian Hotel）

近星河COCO Park（福田店）

深圳大中華喜來登酒店坐落於福田核心商業區，地理位置極其優越，與地鐵會展中心站無縫銜接。酒店周邊環繞多個大型購物美食商場，包括星河COCO Park、皇庭廣場、連城新天地及卓悅中心，步行即可輕鬆抵達，盡享深圳「第五大道」的繁華。酒店擁有三百餘間客房，每間均配備招牌喜來登特色睡眠體驗之床及獨立浴缸，並可飽覽城市天際線。設施方面，住客可免費使用設備齊全的健身中心、室內泳池及充滿度假感的戶外陽光泳池。

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深圳大中華喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Futian Hotel）

房價：人均$648起（豪華雙床房）

地址：深圳福田區福華路一號大中華國際交易廣場

交通：會展中心地鐵站步行120米

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深圳近商場酒店推介【8】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）

近深圳會展中心

桔子酒店坐落於福田CBD核心地帶，周邊配套極其完善，百米範圍內即有大型超市、購物中心及健身房。酒店地理位置優越，步行10分鐘可達深圳會展中心，車程10分鐘內更可快速往返福田口岸及高鐵站，是商務參展及家庭旅行的理想據點。作為華住集團旗下的活力品牌，酒店主打陽光健康的設計風格，提供高效且充滿活力的服務體驗。客房環境溫馨舒適，讓住客在繁忙的城市中心也能享受便利與高品質的現代生活，完美兼顧公務與購物休閒需求。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel (Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center)）

房價：人均$311起（大床房）

地址：深圳福田區彩田南路2032號海天綜合大廈

交通：崗廈地鐵站步行140米

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深圳近商場酒店推介【9】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

近深業上城

深圳無印良品酒店坐落於城市綜合體深業上城內，是全球首間 MUJI HOTEL，更集合了三合一旗艦店與MUJI Diner餐堂。酒店由知名設計團隊SUPER POTATO打造，室內大量運用「木」元素及廢舊船木，傳遞自然與環保的品牌哲學。79間客房分為5種房型，內部陳設與備品皆源自無印良品，營造出極簡且高質感的「優質睡眠」空間。公共區域設有藏書約650本的專屬書牆供住客閱覽，並提供健身房及多功能會議室。入住於此，不僅能下樓直達商場盡情購物，更能全方位沉浸在無印良品倡導的「良好生活」世界觀中。

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深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

房價：人均$598起（B房型雙床房）

地址：深圳福田區華富街道皇崗路5001號深業上城B座A11號

交通：冬瓜嶺地鐵站步行1公里

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深圳近商場酒店推介【10】深圳福田中洲灣城際酒店（IntercityHotel Futian Zhongzhou Bay）

近中洲灣C Future City‧KK ONE購物中心

酒店位於福田核心區，與藝術商場中洲灣C Future City及KK ONE緊密相鄰，出門即達各類美食與購物熱點。客房配備完善，館內設有風味獨特的西餐廳、充滿異國氛圍的德式小酒館，以及健身房、會議室和自助洗衣店等全方位設施。憑藉優越的地理位置與高效的服務，住客能輕鬆穿梭於商務辦公與休閒購物之間，是追求生活質感的商旅人士首選。

深圳福田中洲灣城際酒店（IntercityHotel Futian Zhongzhou Bay）

房價：人均$473起（城際豪華房-大床 ）

地址：深圳福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟B座

交通：下沙地鐵站步行260米

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