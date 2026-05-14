深圳地鐵1號線12好去處！壹方城/萬象天地/隱世Cafe/車公廟美食街

深圳地鐵1號線｜福田口岸地鐵圖｜1號線美食｜過關北上想一線直達玩勻深圳？除了大熱的10號線，最經典、橫跨最多核心區的是地鐵1號線！1號線全線共30個站，由最近羅湖口岸的羅湖站開始，連接國貿、東門、福田CBD、南山網紅地標，一直延伸至寶安中心區。《香港01》好食玩飛記者為大家精選1號線沿線11大好去處！除了有「掃街」必去的東門步行街、文青至愛的華僑城創意園，還有南山必影的萬象天地「噴水大象」以及全深圳最大商場壹方城。保證每個站都夠你玩足一日！想知還有什麼必試美食與打卡景點？即看下文1號線全攻略啦！



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深圳地鐵1號線＿國貿站【1】金光華廣場 —— 出關第一站、高端餐飲集中地

距離羅湖口岸僅一站地鐵，港人落腳北上首選第一站，過關後搭地鐵極快直達，完全不用繞路。場內雲集大量大熱連鎖食肆，除海底撈、太二酸菜魚、喜茶之外，還有野杜鵑·貴州菜、廣記昌鴿皇飯店、精緻甜品店。閒逛商場小店、飲茶歎下午茶、簡單午餐晚餐都非常合適，半日遊行程剛剛好，逛完再搭地鐵落其他景點超方便。

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地址：羅湖區人民南路2028號

交通：地鐵1號線國貿站A出口直達



深圳地鐵1號線＿老街站【2】東門步行街 —— 港人「掃街」聖地、¥100買全套

深圳最老牌經典商業街，幾代港人北上掃街聖地，平價、種類多、夠晒抵買。整個街區集街頭小食、服飾批發、飾品精品、美妝雜貨於一體。人氣必食街頭小吃齊集：糯米飯、炭烤生蠔、章魚小丸子、糖蔥餅、港式雞蛋仔等，價錢大眾，隨意掃街試食超有氣氛。此外，白馬服裝市場可以用¥100買齊一身穿搭，無論日常衫、返工休閒款都有。入夜後東門町美食街越夜越熱鬧，開到凌晨。

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地址：羅湖區東門步行街

交通：地鐵1號線老街站 AE出口



深圳地鐵1號線＿大劇院站【3】萬象城—— 貴婦級商場

萬象城是羅湖頂級高端商場代表，匯聚國際奢侈品牌LV、DIOR、CHANEl、LOWWE等，設計師潮牌、高端護膚美妝，適合高端購物。商場內環境奢華舒適，還有很多超適合打卡餐廳。

地址：羅湖區深南東路5001號

交通：地鐵1號線大劇院站C出口



深圳地鐵1號線＿大劇院站【4】KK100——高空海景下午茶

KK100京基100是深圳經典地標大廈，高層設有多間星級下午茶餐廳、西餐廳，坐在落地玻璃窗邊，可以飽覽深圳城市天際線，天氣好更可望到香港邊境景色，打卡超級適合。

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號（蔡屋圍金融區）

交通：地鐵1號線大劇院站C出口步行約5分鐘



深圳地鐵1號線＿大劇院站華強路站【5】華強北步行街 —— 電子產品天堂、美妝批發新寵

華強北是全國聞名的電子產品聖地，傳統3C電子配件、手機周邊、耳機、充電器、電子零件應有盡有，價格透明、款式齊全，想買手機配件、電子小物必來這裡。而家華強北早已轉型升級，不再單賣電子，多棟大型美妝批發城進駐，平價彩妝、護膚、美甲產品、化妝工具批量零售都得，價錢比專櫃平好多，深受女生歡迎。街頭還有大量文創小店、潮玩店、手作飾品店和美食，行街睇嘢非常有驚喜。

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地址：福田區華強北路

交通：地鐵1號線華強路站A出口



深圳地鐵1號線＿購物公園站【6】福田COCO Park—— 戶外酒吧街、最潮社交地

COCO Park是福田核心年輕潮流商場，商場商戶以潮流服飾、運動品牌、網紅餐廳、手搖飲品為主，款式貼近年輕人穿搭口味。最大亮點係露天戶外酒吧街，園林式設計，環境開揚舒服，黃昏開始氣氛逐漸升溫，夜晚燈光靚、音樂悠閒，適合三五知己飲嘢傾計、微醺聚會。周邊餐廳選擇豐富，日式、泰式、西式、港式料理齊備，食飯後行商場、坐露天區吹水，節奏輕鬆寫意，係福田必去休閒聚會熱點。

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地址：深圳市福田區福華三路268號

交通：購物公園站C出口



深圳地鐵1號線＿車公廟站【7】泰然九路 —— 地道食堂、宵夜燒烤天堂

車公廟站是地鐵4線交匯超級大站，交通極其便利，落車就直達美食街。泰然九路係深圳知名隱世美食集中地，主打平價地道大餐同宵夜，性價比遠超商場餐廳。沿路兩邊食店林立，正宗韓式燒烤、重慶麻辣烤魚、川味火鍋、爆汁炭燒生蠔、東北燒烤、港式小炒全部有齊，份量足、價錢親民，大夥聚餐超抵食，係港人想食平靚正地道美食的隱藏之選。

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地址：深圳市福田區泰然九路一帶

交通：地鐵1號線車公廟站C、J出口



深圳地鐵1號線＿華僑城站【8】OCT-LOFT華僑城創意園 —— 文青必去、隱世Cafe 聖地

OCT-LOFT華僑城創意園由舊工廠廠房改造而成的文藝創意園區，滿滿工業風與藝術氣息，牆身大量塗鴉壁畫、藝術裝置，隨便影都係文青大片，園內隱藏大量獨立精品 Cafe、文青書店、手作工作室、藝術畫廊，當中舊天堂書店更是打卡名店，文學書籍、雜誌、文創周邊齊全，適合靜下心睇書飲咖啡。

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地址：南山區開平街

交通：地鐵1號線華僑城站B出口



深圳地鐵1號線＿世界之窗站【9】世界之窗—— 巴黎鐵塔、羅馬鬥獸場

深圳經典必遊地標景點，世界之窗將全球知名建築景觀微縮還原，巴黎鐵塔、獅身人面像、羅馬鬥獸場、泰國皇宮等一次過睇晒，一日環遊世界超適合打卡拍照、親子遊。

世界之窗

地址：南山區深南大道9037號

交通：地鐵1號線世界之窗站J出口

開放時間：09:00 – 22:00（21:00 停止入園）

門票：

成人票：¥220（09:00 起入園，可玩至閉園）

夜場票：¥100（19:00 起入園）

優惠票（1.2–1.5 米小童、65–69 歲長者)：¥110（日場）

1.2 米以下小童、70 歲或以上長者：免費（需出示有效證件）



深圳地鐵1號線＿世界之窗站【10】益田假日廣場——大型mall食玩買一站式

益田假日廣場是南山區人流量極高大型綜合商場，地理位置絕佳，成為遊玩過後休憩消費最佳選擇。商場內商戶種類齊全齊備，各式人氣連鎖餐廳、網紅打卡美食、地道風味食肆林立，無論想品嘗港式美食、川粵菜式抑或是輕食下午茶都一應俱全；同時匯聚眾多潮流服飾、運動休閒品牌、美妝護膚專櫃，滿足日常穿搭與購物需求。商場重點設施齊全完備，設有蘋果官方直營 Apple Store門店，方便選購數碼產品與體驗新品。

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：地鐵1號線至世界之窗站B3出口出站



深圳地鐵1號線＿高新園站【11】萬象天地 —— 必影巨型「噴水大象」、巨人展

深圳萬象天地市南山近來最火人氣商場，商場露台的巨型噴水大象Bubblecoat Elephant是標誌性打卡位，幾乎人人必影，造型可愛獨特，白天夜晚打卡風格各有特色。還有巨人展，很多人打卡，商場內有大量旗艦級手搖飲品、人氣網紅餐廳、高端設計師品牌、精品文學書店，新店更新速度快，永遠有新嘢試、新位打卡。

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地址：南山區深南大道 9668號

交通：地鐵1號線高新園站A出口



深圳地鐵1號線＿寶安中心站【12】壹方城Uniworld—— 全深圳最大商場 打卡南法花園

壹方城深圳面積最大的單體商場，店舖數量極多，國際大牌、潮流服飾、連鎖餐飲、網紅主題餐廳、生活百貨一應俱全，品牌齊全到行足一日都行唔晒。近日商場内還有SONIANDSMI全國首展，將南法花園搬進商場，很多人來和小天使打卡，免費免預約，商場內配備大型室內遊樂場、電影院、親子互動區，非常適合家庭遛娃、一家大細全日消遣。無論想買嘢、食飯、睇戲、玩樂、行街放空都可以一站式滿足。

地址：寶安區新安街道創業一路

交通：地鐵1號線寶安中心F出口直達



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