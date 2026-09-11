深圳親子遊｜9大免費兒童樂園推介　玩盡特色主題城堡沙池放電

沒人告訴我，深圳免費兒童樂園這麼好玩啊！



深圳特產+1！深圳免費兒童樂園

眾所周知，深圳是一座名副其實的「千園之城」，2026年，這一數字已攀升至1350座。而在「千園」的敘事背後，一條更細膩的脈絡悄然生長。

近400處兒童活動區、54個市級兒童友好公園、5個專類兒童公園陸續建成，意味着深圳幾乎每一座公園，都在為孩子留出一片可以奔跑、攀爬、挖沙、戲水的角落。

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深圳兒童公園 從2座到近400處

1980年，深圳經濟特區成立時，全市只有2座公園。1987年建成的兒童公園是全市第一個兒童專類公園。大象水磨石滑梯、十二生肖雕塑、3元一次的旋轉小蜜蜂，對當年的深圳孩子來說，那就是迪士尼。

截至2025年底，深圳大大小小的公園裏，已經藏了近400個免費的兒童樂園，從2到400，深圳為孩子們建造的不僅是玩耍的場所，更是一種稀缺的、穩定的童年座標。

免費兒童公園 已經是公園的「標配」

走進深圳的公園裏，幾乎每一座公園都會設置免費的兒童遊樂區，攀爬、挖沙、玩水、滑梯、沙池、攀爬架...... 這些曾經要去「專類兒童公園」才能玩到的東西，現在隨便走進一座公園，幾乎都能找到。

如今深圳免費兒童樂園，有了這些不一樣

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距離更近！步行可達的免費遊樂場

在深圳，免費的兒童樂園像社康中心一樣嵌進了我們生活的附近。福田區推出「童樂福田計劃」後，在全國率先實現居住區500米半徑內兒童遊樂設施全覆蓋，寶安區新安街道同樣在打造「15分鐘兒童友好生活圈」。過去想帶孩子玩滑梯，得查攻略、等周末，如今家門口就是孩子們的遊樂園。

更好玩了！不再是以前的「老三樣」

深圳的免費兒童樂園，不僅數量上增長，也越來越好玩了。過去的滑梯、鞦韆、蹺蹺板，這「老三樣」承包了深圳80後、90後的整個童年。

現在的孩子們的玩法更加豐富了：孩子們排着隊玩的滑索、可以肆意玩水的溪流道...有趣到大朋友也心癢癢想玩。

更安全了！帶娃玩樂更加省心

如今兒童樂園的安全設施也日漸完善。新開放的龍崗樂城體育公園「豹貓公園」，考慮到各年齡段的小朋友們，設置了不同高度的滑滑梯，地墊也全部採用EPDM軟膠，增設防護措施，帶孩子們玩樂，可以更加放心省心了。

一園一主題 告別千篇一律

深圳的兒童樂園基本都是一園一主題，打造不同的IP，讓空間生長出不同的故事。

福田景田社區設置了可愛的熊出沒主題公園、羅湖紅崗公園則以汽車交通為主題、龍崗樂城體育公園打造的豹貓樂園、寶安公園新建的醒獅主題樂園，還有人才公園的螃蟹樂園...讓孩子們玩樂的空間更具記憶點。

過去購票遊玩 如今免費就能玩一天

曾經玩一趟兒童樂園，旋轉木馬、碰碰車、小火車等多數項目，都需要購票遊玩，如今免費的無動力兒童樂園越來越多，玩樂的設施也更加豐富了，甚至轉角處就能遇到一座可以玩上一整天的免費遊樂場，快樂也變得更加觸手可及。

在深圳 推薦這9處免費兒童樂園

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1. 深圳市兒童公園：歷經兩年改造·煥新歸來

歷經兩年改造，承載着許許多多深圳小孩童年回憶的「深圳市兒童公園」終於回歸了。再次和「童年回憶」見面，新增了5個免費開放的「無動力區」，填滿了兒童公園曾經的空地。

5個無動力區對應不同的主題，攀爬、挖沙、玩水……更豐富的玩法，輕鬆填滿孩子們一天的遊玩時光。

2. 筆架山體育公園：「白色城堡」遊樂場

筆架山體育公園這座太空主題的全年齡段樂園，白色環形長廊與錯落火箭外形滑梯組合形如城堡建築，也被大家叫做「白色城堡樂園」。除火箭造型滑梯外，樂園裏還設計了與火箭有關的知識滾筒、星球轉椅區。

樂園不大，但項目還算豐富，攀爬牆、搖搖椅、鞦韆蹦床、體感遊戲機等都能玩到，沙池旁還貼心設置了洗腳池，是周邊朋友們的遛娃地。

3. 深圳中心公園：多巴胺幾何公園

中心公園裏很受親子家庭歡迎的還屬A區的幾何公園，極致的幾何線條，配上多巴胺的顏色，看起來很有藝術感。在這裏，沙池、滑梯、攀爬網，足夠孩子放電一小時。

D2區還有可可愛愛的「小猴子車」、植物迷宮、兒童營地，攀爬網、滑梯、平衡木、蹺蹺板一應俱全。各區間通過地下涵洞連接，不用過馬路，很是安全~

4. 深圳北站中心公園：10號星球樂園

龍華首個太空主題兒童樂園，把公園變成了太空基地。這個10號星球探索樂園，地面點綴着彩色星球，黃色與藍色的「主星」象徵太陽與地球，孩子們彷彿闖入了一場宇宙冒險。

大型攀爬滑梯組合直通沙池，天文望遠鏡造型的穿洞、彩虹圈、360度旋轉圈椅，連鞦韆都分了不同高度，兩歲的幼童有專屬座椅，大孩子有刺激的攀爬挑戰。沙池旁配有洗手池，旁邊就是成人健身設施和可露營的大草坪，大小朋友都能玩。

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5. O·POWER文化藝術中心：藍色油罐樂園

華僑城的O·POWER文化藝術中心，藏着深圳最有「文藝範」的兒童樂園。這裏由上世紀80年代的華中電廠改造而來，保留了壓力錶、輸送管、水塔等工業遺蹟，無形中向孩子們傳達舊的、被遺棄的空間，也可以通過想象力重生的理念。

遊樂設施專為3-12歲兒童設計，遊樂區地板採用特殊材質，防止孩子在遊玩中磕碰受傷，油罐、走廊、旋轉樓梯因為電影般的明媚配色也吸引來不少大朋友們打卡。

6. 恩上濕地樂園：大小朋友都愛玩的山海滑滑梯

有滑滑梯的公園不稀奇，但有「山海滑滑梯」的公園，也只能數恩上濕地公園了，這裏的雙滑道滑梯是有高度緩衝的，且落地是沙池，相對安全平穩。

就在梧桐亭旁邊，藏着這座免費的兒童樂園，被綠樹圍着，滑梯、溜索、鞦韆一應俱全，真要玩起來，半天不重樣。

7. 樂城體育公園：深圳首個豹貓主題公園

龍崗區今年新開放了一座豹貓公園，就藏在龍崗河畔的樂城體育公園內，整個豹貓樂園分為大齡和低幼兩個區域，地面全鋪上了EPDM軟膠，孩子們玩樂的同時不小心摔倒了也不疼。

樂園內設置了豹貓造型的攀爬木屋、豹紋拱門、巨型滑梯和很火的索道等，萌趣的造型讓這個遊樂場更加有辨識度了。

8. 紅崗公園：汽車交通主題公園

羅湖的紅崗公園以前不是一個單獨的公園，而是左右分成兩個「跳島」，分別叫東馬嶺和西馬嶺，自山海連城鯤鵬徑二號橋和三號橋建成開放，本來被分割兩端的兩座公園如今已經連通。

紅崗山西馬嶺有一個汽車主題樂園，這裏設有交通知識科普牆、汽車元素遊戲、汽車造型滑梯和汽車搖搖車，孩子們可以一邊玩耍一邊認識交通規則。

9. 翠湖文體公園：深圳首個河狸公園

座標羅湖翠湖文體公園，這裏有深圳首個河狸主題公園，也是一個全齡段的兒童友好遊樂區。不管是周末帶小孩放電，還是假期放鬆，這裏都是個不錯的選擇，3大滑滑梯、沙地、蹺蹺板等童年樂園設備一應俱全。

樂園裏還有低空索道、沙池、戶外吊床、露營草坪等，足夠在這待上一整天。

寫在最後：深圳用上千個兒童友好空間編織出一張細密而溫暖的城市網絡，當一座城市學會「蹲下來」，主動將兒童視角納入規劃、建設、服務與治理全過程，改變便會悄然發生。

它將不再只是一片被劃定的地理空間，而成了一個真正意義上的「家」。