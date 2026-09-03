深圳鷺湖藝術中心正式完工　大劇院/群藝館/圖書館三館亮點一次看

深圳新晉文化地標：鷺湖藝術中心



鷺湖三館：亞洲規模最大的覆土式文化建築群

歷經8年打造的鷺湖藝術中心，落於龍華區觀湖街道，由大劇院、群藝館、圖書館構成，是亞洲規模最大的覆土式文化建築群，背靠山林，緊挨水面。

直至8月22日，龍華圖書館（新館）的正式啟幕，鷺湖藝術中心也迎來了它的完全體。

深圳，又多了一座文化新地標。

由Link-Arc事務所操刀，以「山、谷、林」為主題

鷺湖藝術中心共有三館，由Link-Arc事務所操刀，分別呈現出不同主題的公共空間，如「山」厚重的大劇院、如「谷」沉靜的群藝館、如「林」輕盈的圖書館。

從外部看，三館又是連成一體的建築群，三種不同的風格共生於一片屋頂之下，各有特色。

以建築織補城市與自然的裂痕

秉持着「織補城市與自然的裂痕」的理念，鷺湖三館以低調、極簡的姿態融入四周環境，簡單分明的線條、純白的色彩既顯文化建築該有的莊重，又能悄然銜接身後的山與眼前的水。

從上俯視，可見連綿的屋頂覆上綠意，延伸入山林，將公園、文化場館融於一體。

龍華圖書館（新館）：山水之間的「知識森林」

書山林徑，串聯4層空間

鷺湖三館之一的龍華圖書館（新館），也終於在8月22日正式和大家見面了。以「林」為題的圖書館，以柱為林木，一條「書山林徑」串聯起巨型書牆和地面4層空間。

一側的巨大落地窗帶來自然天光和無限綠意，整座圖書館猶如生長在山水之間的「知識森林」，等待着讀者們前往探索。

擁有館藏110萬＋冊，1800＋座位

館內約有110萬冊圖書、1800+個閲覽座位。

在常規的閲覽室外，各種各樣的座椅幾乎覆蓋了整座圖書館，步道旁、書架邊、落地窗前……為讀者們開啟了更舒適、多變的閲讀體驗。大膽預測一樓的紅色搖椅會是最熱門的區域，直面鷺湖，滿目綠意，書香與自然並存。

當數字化、智能化服務走入圖書館

智能立體書庫藏在地下一層，讀者們只需在自助借閲機操作，書庫便能通過「立體調閲+立體傳送」系統，讓書本自己坐着傳送帶來到眼前。

除此之外，數字瀑布流、AR互動設備、電子繪本閲讀機等設備分佈在館內各個角落，數字化、智能化的加入拓寬了閲讀的邊界。

這裡有全齡段友好的閲讀空間▼▼▼

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龍華圖書館（新館）是一座全齡段友好的圖書館，這裏有適合成人閲讀、備考的文學/自科閲覽區；低齡兒童、兒童、青少年也能找到自己專屬的閲讀空間；銀髮閲覽區裏還有為老年人配備的放大鏡、老花鏡；視障人士閲覽區則收集了各類書籍的盲文版……

更多特色空間👇👇👇

大劇院：在藝術殿堂見群山起伏

大劇院，以「山」為主題，從外部看，整座建築如潔淨的大理石。

走入室內，巨大的斜面玻璃引入自然天光，讓藍天白雲成為自然裝飾畫。棕紅色木飾面模擬依附於山體的巨石，傾斜的、不規則的線條將空間分割成不同空間，沿「山路」漫步，曲折蜿蜒的線條總能將人們引向一個個轉角，遇見又一個柳暗花明。

1418座．主劇場

與外部的空間不同，可容納1418座的大劇場以意大利礦山為靈感，打造為「葡萄園式劇場」，象徵着「山石」的觀眾席呈現着向內圍合的形態，如梯田一般環繞舞台。

除了貼合「山」這一設計理念，這種範式的劇場也能擁有環繞感更強、反射均勻的聽覺體驗，輕鬆沉浸於演出之中。

577座．黑匣子劇場

更具創意、先鋒氣質的黑匣子劇場，格局方正，橙紅色座椅是空間裏唯一的色彩。

群藝館：如入幽靜深谷

挑高天花、純粹的黑白配色、極簡空間線條，讓這座場館如山谷幽深，應和了「谷」這一主題。

群藝館連接着圖書館與大劇院，館內除了小劇場以外還有專門的展覽空間、藝術培訓空間，讓市民們感受藝術的薰陶。

378座．小劇場

劇場設計簡潔，温暖的米色系帶來舒適的視覺體驗。可容納378座的輕量化的空間，不時會舉辦一些小型的演出。

鷺湖藝術中心

圖書館入館方式：無需預約，免證進館，部分空間需在門口，掃碼預約體驗

圖書館開館時間：

主場館｜周二至周日 09:00-21:00

自科閲覽區（3F）｜周一至周日 7:00-23:00

*主館舍閉館期間僅提供自習服務

24小時自助圖書館（3F）｜全天24小時開放

*TIPS：受瀾盛一路施工影響，主館舍閉館後24小時自助館圖書館暫不開放，恢復正常開放時間將另行通知

大劇院＆群藝館：非演出時間不對外開放，參觀外觀、濱水公共空間可於10:00 - 21:00期間前往

地址：龍華區觀湖街道平安路19號

交通：乘地鐵4號線至觀瀾站，換乘有軌電車1路至大布頭站

