在廣州番禺祈福新邨的茶樓、茶餐廳裏，街坊偶爾會「野生捕捉」到一位香港喜劇演員——曾出演《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》等經典喜劇電影的黃一山。2003年起，他來到廣州市番禺區祈福新邨定居，至今已23年。



廣州與香港是近鄰，不少香港居民選擇在廣州生活和工作。番禺區正全力建設宜居宜業宜遊的優質生活圈，服務好前來當地生活和工作的香港、澳門居民。黃一山便是其中一員。

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談及最初選擇廣州的原因，黃一山表示，彼時除香港外，包括廣州在內的不少內地城市有較多演藝業務需求；廣州特別是番禺區的位置，便利他在香港和內地間輾轉工作；不少廣州市民說粵語，番禺的祈福片區彼時也有不少香港居民居住。這些因素成為他落腳廣州的初衷。

「定居後，我看着廣州特別是番禺的發展。」黃一山說。他定居第二年，廣州新白雲機場開通，方便他從廣州出發前往內地其他城市參與演藝工作；廣州亞運會前夕，位於番禺區的廣州南站開通，不僅便利了他前往內地其他城市，也新增了除直通大巴以外前往香港的出行選擇。2022年，祈福新邨附近開通廣州地鐵22號線市廣路站，黃一山可搭乘地鐵前往廣州南站和新白雲機場，再換乘高鐵和飛機繼續行程。「我剛剛定居時，還沒有『粵港澳大灣區』這個概念；如今，我切身感受到『粵港澳大灣區』概念就在身邊。」黃一山說。

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「這裏不僅有豐富的衣食住行資源，還持續有創業就業機遇。」黃一山表示，廣州有不少出品不錯的港式茶餐廳，香港居民在餐飲口味上不會感到陌生。細心的網友會發現，近年來不少香港演藝明星也選擇來廣州以及其他內地大灣區城市定居，說明這裏不僅適合居住，也便利大家尋覓工作機遇。

「一句話形容，這裏宜居宜發展。」黃一山表示，如果各位在生活、工作、學業等方面感到迷茫，不妨來一趟廣州，也許就能找到生活、工作、學業等方面的機遇。