廣州批發市場變旅遊勝地　年吸1.5萬億　外商讚：配套完備便利

4月28日，首屆全球客商與專業市場對接大會暨第二十六屆中國商品交易市場大會在廣州開幕。就在同一天，小紅書上關於「廣州批發市場打卡」的筆記又多了幾千條。



年輕人把專業市場逛成了景點，這背後，是廣州一場靜水深流的變革。記者從大會上了解到，廣州正推動專業市場產業生態向高質量、國際化、可持續方向全面升級，力爭到2028年，全市專業市場年交易總額突破2萬億元。

內地社交媒體上，有很多關於廣州批發市場的攻略貼文。（小紅書）

不只是「拿貨勝地」更是年交易額1.5萬億的經濟底盤

「廣州的批發市場，以前是拖着拉桿箱來進貨，現在是拖着行李箱來旅遊。」一位經常往返廣州的採購商這樣調侃。

數據驗證了這種感受的分量。記者獲悉，目前廣州擁有508家專業市場，年交易額突破1.5萬億元，直接帶動就業181萬人，培育形成5個千億級、12個百億級市場集群，已然成為全球商品流通的核心樞紐。

1.5萬億是什麼概念？相當於平均每個廣州人一年在這裏完成近8萬元的交易。而181萬就業人口，佔全市常住人口的近十分之一。

但廣州不滿足於此。當前，廣州正以《廣州市加快推動專業市場轉型升級高質量發展行動方案（2026—2028年）》為行動指南，聚焦「規範化、陽光化、國際化、平台化、品牌化、專業化」六大發展方向，全力推動專業市場實現三大跨越式轉變：從傳統租賃方向產業賦能平台轉型，從單一交易市場向城市商貿新地標升級，從產品內銷為主向品牌出海拓展。

目前廣州擁有508家專業市場。（羊城晚報）

從「貨倉式」到「打卡地」年輕人催生市場「爆改」

打開社交平台，搜索「廣州旅遊攻略」，出現的不再只有小蠻腰和長隆。

廣州最好逛的不是商場，是批發市場！

——一條點贊過萬的筆記下面，網友們紛紛安利：匯美國際適合淘小眾設計，apM可以逛吃一整天，白雲美灣廣場買化妝品像逛藝術展。市場變了，因為顧客變了。大會期間，廣州國際輕紡城、美博城等8家本土標杆分享了轉型升級的「實戰經驗」。

廣州國際輕紡城董事長鄭凱說，這個全球最大的紡織面輔料市場，正在從「物業租賃」向「產業賦能平台」躍遷——不再只是租個檔口給你賣布，而是整合設計資源、搭建海外客商服務體系，幫本土面料企業「借船出海」。

廣州國際輕紡城正在從「物業租賃」向「產業賦能平台」躍遷。（Trip.com）

最有「網紅相」的當屬apM時代國際。廣州市紅遍天集團董事長宋偉洪說，apM時代國際是廣州率先將傳統專業市場升級為集時尚消費、品牌孵化、國際美食、藝術空間於一體的全品類潮流綜合體，同時也是供應鏈資源的重要整合平台，並拿到了全國首批五星級市場稱號。如今這裏日均接待外商數量持續增長，中東、東南亞、歐洲的採購商和品牌紛紛入駐，已成為廣州重要的外貿集散平台之一。

「我們下一步要打造AAA級旅遊景區式專業市場。」宋偉洪說。從批發市場到景區，這個目標聽起來大膽，但看看小紅書上的熱度，似乎並不遙遠。

apM時代國際為集時尚消費、品牌孵化、國際美食、藝術空間於一體的潮流綜合體。（Trip.com）

外商眼中的「服務型生態」不只看貨更看體驗

市場的改變，最敏感的是那些常年泡在裏面的外商。來自尼日利亞的Ike Williams chinedu在石井紮根多年，他感慨：「廣州貨又多又好，款式隨便挑。但更舒服的是，現在到處有咖啡店、歇腳的地方、好吃的飯館，還有乾淨方便的酒店。不管是進貨還是談合作，都特別合適。」

廣州的專業市場已不僅是一個買貨的鋪子，更是一個全方位的服務型生態系統。全球採購在這裏變得更快速、成本更低、更合規、更便利。 一位坦桑尼亞客商

這並非溢美之詞。大會期間，主辦方組織了500餘名參會代表分赴12大特色商圈、24個核心市場實地探訪。從智慧化紡織交易平台到新型服裝直播基地，從全鏈條美妝採購集群到「廣州智造」珠寶產業小鎮，每個市場都設有外商服務專區，配備多語種人員，提供一站式採購對接。

同時，一場集合天河、荔灣、白雲、越秀、海珠、番禺六區數十家頭部市場、500餘個知名品牌的靜態體驗展，也同步舉行。

當「拉桿箱進貨」遇見「行李箱打卡」，當「貨倉式批發」升級為「景區式體驗」，廣州這508家專業市場，正在寫下一個關於商貿與城市的新故事。

【延伸閲讀】外國客遊深圳大開眼界 玩轉黑科技兼賞山海美景 歎：可以天天來