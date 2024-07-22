內地首個《道路運輸食用油罐式車輛》標準發布 確保舌尖上的安全
撰文：林芷瑩
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內地傳媒《新京報》早前揭發化工油與食油混運亂象。由中集車輛（集團）股份有限公司牽頭起草的《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準日前正式發布，成為國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準。
《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準，由中集車輛（集團）股份有限公司牽頭，蕪湖中集瑞江汽車有限公司、揚州中集通華汽車有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司共同起草。
標準規定了道路運輸食用油罐式車輛的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標誌標識、出廠文件、運輸貯存等，並對重要部件材質作出明確要求。
標準指出，與介質接觸的罐體材料食品衛生等級應符合GB 4806的規定，其中罐體的筒體、封頭、防波板、法蘭、管件材料應選用奧氏體不銹鋼材質。其高度耐腐蝕和抗氧化性能，相對於低碳鋼及鋁合金，在抗菌、抗污染、重金屬遷移等指標上更符合食品衛生安全要求，將為防止油品被污染變質設置第一道有效保護屏障。
在罐車整車技術方面，中集車輛以《道路運輸食用油罐式車輛》標準為指引，引入歐洲技術，定製生產符合國內食用油運輸場景需求的專用罐車，提升國內食用油運輸車輛的衛生等級、易清潔和易檢查性。
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專用罐車採用整體式防浪板和清潔環設計，內壁光潔度大幅提升，卸料殘餘率低、更易清洗；行業領先保溫技術、高科技保溫材料加持，更適宜食用油品運輸；物聯網、大數據應用、智能化生產，品質可追溯、更穩定。多項行業領先技術，為「舌尖上的安全」保駕護航。
中集車輛表示，《道路運輸食用油罐式車輛》是國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準，有利於從源頭解決食用油罐車運輸裝備的「本質」安全問題。
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