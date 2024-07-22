內地首個《道路運輸食用油罐式車輛》標準發布　確保舌尖上的安全

內地傳媒《新京報》早前揭發化工油與食油混運亂象。由中集車輛（集團）股份有限公司牽頭起草的《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準日前正式發布，成為國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準。



《道路運輸食用油罐式車輛》企業標準，由中集車輛（集團）股份有限公司牽頭，蕪湖中集瑞江汽車有限公司、揚州中集通華汽車有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司共同起草。

標準規定了道路運輸食用油罐式車輛的技術要求、試驗方法、檢驗規則、標誌標識、出廠文件、運輸貯存等，並對重要部件材質作出明確要求。

蕪湖中集瑞江汽車有限公司罐式車輛。（微博）

標準指出，與介質接觸的罐體材料食品衛生等級應符合GB 4806的規定，其中罐體的筒體、封頭、防波板、法蘭、管件材料應選用奧氏體不銹鋼材質。其高度耐腐蝕和抗氧化性能，相對於低碳鋼及鋁合金，在抗菌、抗污染、重金屬遷移等指標上更符合食品衛生安全要求，將為防止油品被污染變質設置第一道有效保護屏障。

在罐車整車技術方面，中集車輛以《道路運輸食用油罐式車輛》標準為指引，引入歐洲技術，定製生產符合國內食用油運輸場景需求的專用罐車，提升國內食用油運輸車輛的衛生等級、易清潔和易檢查性。

内地運油車裝完煤製油未清洗轉裝食用油 專家：或致中毒影響造血

一輛卸完煤制油的罐車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

一輛剛卸完煤制油的罐車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

專用罐車採用整體式防浪板和清潔環設計，內壁光潔度大幅提升，卸料殘餘率低、更易清洗；行業領先保溫技術、高科技保溫材料加持，更適宜食用油品運輸；物聯網、大數據應用、智能化生產，品質可追溯、更穩定。多項行業領先技術，為「舌尖上的安全」保駕護航。

中集車輛表示，《道路運輸食用油罐式車輛》是國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規範標準，有利於從源頭解決食用油罐車運輸裝備的「本質」安全問題。