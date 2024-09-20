日童深圳遇刺亡　日僑社群焦慮　日媒：恐影響兩國交流與投資意願

深圳日本人學校一名10歲男童，於9月18日在學校大門外遭中國男子襲擊刺傷不治身亡。日本駐陸大使館降半旗致哀並指出「事態嚴重」。日媒報道，襲擊日僑的事件接二連三地發生，將對日中交流以及日企在中國投資造成影響。



深圳日本人學校一名10歲男童遭到襲擊，經搶救後仍不幸身亡。（路透社）

日本駐中國大使館9月19日在官方微博發文，指深圳日本人學校的一名兒童於9月18日在上學途中遇襲受傷，最終搶救無效於19日凌晨死亡。「對此我館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生」，文中附上降半旗的照片。

多數中國網友在貼文下方留言表示痛心：

．「向不幸的孩子致哀。嚴厲懲處兇手」

．「對不起」

．「身為中國人，我真的為同胞的行為無比慚愧」

．「極端民族主義氛圍越來越濃烈，已經到了是非不分的地步。真讓人感到沮喪」



但也有部分人稱，「義和團運動開始了？」還有人反過來檢討受害者，稱「自家的孩子沒事不待在本國，跑這邊來上學幹甚麼？」

日本駐中國大使館與網民於社交平台發表的言論：（按圖了解）



中國外交部發言人林劍於9月18日在例行記者會上稱，該名10歲男童於9月18日在學校大門外約200米處被一名男子刺傷。兇手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。在深圳市公安局南山分局發布的通報中，稱男童為「未成年人沈某」，並指抓獲44歲的嫌疑人鍾姓男子。不過，值得留意的是，通報並未提及「日本人學校」及「日本籍」等相關字眼。

日本首相岸田文雄、外務大臣上川陽子紛紛痛斥該行為「卑劣」，要求中方盡快作出說明，並指示相關部門討論防止再次發生的措施。外務事務次官岡野正敬緊急召見中國駐日大使吳江浩，表達「嚴重憂慮」，要求為大陸全境的日本人學校加強周邊保安做到萬無一失。

《共同社》報道，這起襲擊事件使在中國的日本人社群陷入緊張。涉及襲擊日僑的事件接二連三地發生，將不可避免地影響日中兩國的交流和日企投資，疏遠大陸的動向可能會在日本蔓延。

報道提到，事發當日是九一八事變93週年，當日一早，微博上就充斥着諸如「日本人滾出去」、「小心日本間諜藏身的日本人學校」等仇日言論。

更多事故發生細節：（按圖了解）



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今年6月下旬，一對日本母子在江蘇蘇州被一名陸男持刀刺傷，更導致一名英勇阻止嫌犯的中國女子傷重不治身亡，當時中國官方將襲擊定調為「偶發事件」。報道引述相關人士的話稱，事發後蘇州日本人學校的多個派駐人員家庭陸續將家屬送回國，或讓孩子轉學到鄰近城市上海。

深圳事件被報道後，一位兒子在北京日本人學校就讀的母親「緊急呼籲立即採取措施保護兒童」，並抱怨稱「學校的反應太慢」。

日本外務省在下年度的預算申請中列入了3.5億日元（約港幣1千9百萬元）作為在中國的校車警備費，正在研究加強相關體制以確保兒童安全。外務省相關人士對治安惡化的危機感漸增，表示「必須加緊出臺對策」。

報道提到，襲擊事件發生地「深圳」在改革開放的1980年被指定為「經濟特區」，通過積極吸納外資發展起來。許多日企以電子零件行業為主在當地展開業務，導致相關人士深感不安。一家電子產品製造商就提醒派駐人員外出時避免做出引人注目的行為。該公司高層稱「如果類似事件連續發生就不能說是偶然，不得不對在華業務變得謹慎」。

另外，在中國多次有日本人因涉嫌間諜活動被捕，也令不少日本人對訪華猶豫不決。涉及日僑人身安全的事件或會使日本人對中國感情進一步降溫，日本政府官員悲觀地認為「這會進一步影響兩國之間的人員往來」。

事件發生後，有市民攜同鮮花於學童學校門前悼念。（路透社）

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