日男童深圳遇害　網傳父親信件稱不恨中國：唯一願望是悲劇不重演

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於（9月19日）不幸離世。深圳警方依法刑拘44歲男疑犯鍾某，並稱該案屬偶發個案，而男疑犯則有前科。



事件在中日兩國都引起輿論震盪，網絡流傳一封遇害男童父親寫的公開信，目前無法證實來源，信中署名小山純平的遇害男童父親表示不會憎恨中國，同樣也不會憎恨日本，不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關係。「我唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演。」



男童父親信中強調，遇害男童航平「既是日本人，也是中國人」。他寫道，航平的母親是中國人，曾在日本生活了近十年，而作為父親的自己，是一個在中國度過了將近一半人生的日本人，男童父親稱，「無論外界如何報導，男童擁有日本和中國兩國根源的事實不會改變。」



日本男童深圳遇襲亡 警揭詳情「疑犯曾被行拘」 有市民獻花悼念

網傳遇害男童父親公開信：

該封公開信中寫道，遇害男童航平非常喜歡昆蟲和爬行動物，「是個擁有獨特眼力，能發現任何小生物的孩子，擁有比任何人都更為溫柔的心靈，從小就喜歡畫畫，對語言很有天賦，能夠流利地使用日語和中文。」

信中揭露，遇害男童航平曾對跟隨父親前往深圳的安排感到猶豫不決。男童父親寫道，航平一開始很難適應當地的飲食，但最近喜歡上了越來越多的中國食物，並且迷上了籃球。「他如此突然地離開了我們，我完全沒有料到。」「無法保護他，這將成為我一生都無法釋懷的悔恨。」

深圳日本人學校。（網絡圖片）

男童父親：不恨中國也不恨日本，兩個國家都是我的國家

男童父親在信中寫道，「我們不會憎恨中國，同樣，我們也不會憎恨日本」，無論國籍為何，我們都將這兩個國家視為自己的國家。儘管風俗和文化存在差異，但我們比誰都清楚，大家都是一樣的人。因此，我不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關係。「我唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演。」

男童父親回憶，航平曾說，「將來想成為像爸爸一樣的人」，讓作為父親的他無比欣慰。他表示自己從事中日貿易工作，擔任兩國間的橋樑，主要職責是彌合雙方的認知差異，促進順暢的溝通，「若沒有發生這次的不幸，相信航平會成為比我更有用的人。」

深圳日本人學校一名男童日前遇襲身亡，有分析指或影響中日關係改善。(Reuters)

男童父親稱，現在，他會繼續為日中兩國的相互理解作出微小的貢獻，「這既是對我最愛的兒子的贖罪，也是對犯人的報復」。

最後，男童父親在公開信中表達對航平的感激，「感謝他讓我們成為父母，感謝他在我們身邊度過了10年8個月又7天的時光，我們將會繼續堅強地生活下去，為他，繼續走完他未完成的路。」

日本駐廣州總領事館發文：學校收到超過1000束慰問花束

01實訪深圳日本人學校 獻花市民：身為中國人很想說聲對不起

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19日晚間開始，有深圳市民自發前往事發地獻花哀悼。有的對暴力行為表達最強烈的憤怒和譴責，認為「行兇者卑鄙至極」，挑戰了法治和文明的底線，令人無法容忍。

有人留言稱，「無論這個孩子的國籍是哪裏，既然生活和求學於深圳，他就是深圳的孩子。」也有獻花市民表示，如果家屬有需要會伸出援手，「因為我們共同生活在深圳。」《香港01》記者20日下午實地走訪深圳日本人學校，不少人穿著嚴實戴著口罩留下花束後安靜即離開，亦有不少人請外賣員送花到學校表達哀悼。

日本駐廣州總領事館也發文稱，深圳日本人學校已經收到超過1,000束來自社會各界的慰問花束，考慮到廣東本地氣候炎熱的情況，校方已把花束放置到有空調的獻花室。慰問花束和心意已陸續轉達給遺屬。

日本駐廣州總領事館發文。（微博）

領事館稱到目前為止，該館微信公眾號悼念文章下已有超過3,000條表達慰問的留言，一定會向遺屬轉達社會各界的哀悼和慰問。