黑龍江齊齊哈爾體育館坍塌11死　14人被公訴　原區長被控貪污受賄

齊齊哈爾體育館坍塌事件14人被公訴，原區長被控貪污受賄。據《財新網》報道，造成11人死亡、7人受傷的黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌事故有司法進展。該案起訴書顯示，學校所在地的龍沙區時任區長曲文珣被控受賄和貪污兩罪。



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黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 親歷救援者：只想以最快速度救人

據應急管理部消息， 2023年7月23日14時52分許，位於黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區的齊齊哈爾市第三十四中學校體育館屋頂發生坍塌事故，造成11人死亡、7人受傷，直接經濟損失1254.1萬元。

該起事故調查報告顯示，齊齊哈爾市第三十四中學校「7·2」”體育館屋頂坍塌事故是一起因違法違規修繕建設、違規堆放珍珠岩、珍珠岩堆放致使雨水滯留，導致體育館屋頂荷載大幅增加，超過承載極限，造成瞬間坍塌的重大生產安全責任事故。

學校原專職書記吳康延及項目方人員共13人因在體育館維修工程、新建附屬綜合樓項目招投標和建設中的不同行為，以及過往行為被控重大責任事故罪、行賄罪、串通投標罪、虛開增值稅專用發票罪，其中一人僅涉嫌一罪，有人被指控兩罪或三罪。

訴訟受理人告訴財新，該案7月初已經起訴到齊齊哈爾市龍江縣法院，擬在10月上旬召開庭前會議並進行審理。並且與家屬溝通後會提起刑事附帶民事訴訟索賠。