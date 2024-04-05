深圳酒樓飲茶「茶錢」原來可以退？有人自帶水壺　市監局這樣說

前段時間，深圳市監局回應「取消茶位費提議」：嚴禁未提前公示、告知，未明碼標價及亂收費等行為。此話一出，猶如一顆拋入湖面的石子，激起了萬千深圳人心裏的波瀾。



阿晨在看到消息的第一時間，就分享到了好友羣裏，並抱怨道：「提前告知了又怎樣，選擇權又不在我手上，不管要不要都要收錢。」

大部分深圳人的做法，跟阿晨都大差不差：抱怨一下，繼續買單圖省事。但一些勇敢的深圳人，早已以實際行動，開始拒絕為茶位費買單。

實際上拒絕付茶錢有什麼後果？點圖放大看看過來人的分享：

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去年剛來深圳的星星，早就看茶位費「不爽」了：「來深圳之前就知道茶位費被稱為『廣東特產』，一些餐廳不論消費者是否喝茶，一律按人頭收費，即便茶位費存在了一定的年頭，但我也無法理解，是否購買不是應該按顧客需求操作嗎？」

自今年2月「收到風」以來，星星每次出去餐廳，都自帶水壺，拒絕餐廳提供的茶飲，並拒絕支付茶位費。還沒到1個月的時間裏，星星已經成功退費超10次。「我一般到店就跟服務員表示不喝茶，不付茶位費。不管服務員怎麼解釋，是否提前標價，我都要把選擇權拿在自己手上，反正溝通結果不是退費成功就是換個餐廳繼續吃。」

而作為深圳Local的丘老闆表示：「酒樓一般都有茶位費，以前1-2元（人民幣，下同）/位的時候，雖然覺得不合理但還能理解。但現在有些地方6-10元/位，並且是淡到沒味道的大壺茶，我就覺得挺離譜的。難道茶位費不應該像紙巾一樣，可以選擇不消費嗎？」

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除了茶位費之外，餐具費和開瓶費，也是餐飲界的「消費刺客」。「一副消毒餐具，拆開塑料膜就得至少2元，向服務員詢問有沒有不收錢的餐具使用，直接被一個白眼『堵』住了嘴，相當於強制購買。還有自己花錢買了酒水，打開還要額外給錢，到底是誰縱容出的『臭毛病』？」

只不過，除了「消費三刺客」之外，深圳人花的冤枉錢遠不止於此。小婉發現最近經常點的外賣，打包費漲到了5元/次，收到的外賣僅僅是一個簡單的膠袋+膠盒+餐具組合。上pdd（拼多多）一搜，5元的價格，可以買到最少10套這樣的餐具。「更何況餐廳是批發進貨的呢，在這兒坑誰呢？而且打包的東西並沒有其他選擇，有種被逼掏錢的感覺。」

若卓最近租借了共享充電寶，使用完畢後，他在附近兜了20分鐘都沒找到可歸還的機器。原以為只能默默接受時，朋友直接打電話給客服，以強硬的態度讓客服停止了繼續扣費。若卓的朋友説：「拋開超出一個小時就要6元的價格不談，找不到可歸還的機器，難道跟充電寶公司設定不合理沒關係嗎？」

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還有各大KTV、酒吧裏的「消費規則（有低消，不可以自帶酒水）」，各種APP裏的隱藏消費，購買了手機套餐後明明沒有超出限額還要額外給錢，健身房的一經辦卡概不退費……

也許以前在深圳捲一捲就能大賺特賺的深圳，對幾元錢的「隱形消費」並不在意。經歷了生活動盪後的深圳人，都在過着「消費降級」的生活，而對「錢」的重視程度，也讓更多年輕人勇於站出來對不合理的消費説「不」。

所以，在深圳的你，是否也遭受過「隱形消費」的折磨？有過拒絕不合理消費的經歷嗎？又是如何維權，滿足自己需求的？可以分享下你的感受，歡迎在留言區評論。

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