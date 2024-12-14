中國足協：2025賽季繼續以高壓態勢整治「假賭黑」

中國足壇反腐持續之際，中國足協周五（13日）舉行媒體通氣會，中國足協副主席楊旭表示，2024賽季中超、中甲、中乙各項賽事均實現預期目標，技戰術水平穩步提升。2025賽季要進一步嚴格聯賽準入標準，繼續以高壓態勢整治「假賭黑」。



賽風賽紀治理工作方面，據楊旭介紹，2024賽季中國足協紀律委員會作出的處罰決定次數較2023賽季減少了33%，其中中超聯賽處罰次數大幅下降60%，中甲聯賽的處罰次數減少了41%，賽風賽紀治理取得了積極的進展。

就公眾關心的裁判問題，楊旭指，2024賽季三級職業聯賽出台八項新政，在公正執裁、裁判選派、升降級、統一判罰尺度、提升執裁水平等方面強化舉措。特別是對球會申訴案例實行公開評議，評議結果及時向社會公布。在聯賽裁判選派工作中，中國足協大膽嘗試與國際接軌，選派部分女子裁判執裁男子職業聯賽，成為本賽季裁判工作的一大亮點。

此外，中國足協還與體育系統、公安系統相關部門緊密協作，通過案件查辦，成功打擊了一系列足球領域非法行為。運用全新技術，對足球領域可能涉嫌「假賭黑」比賽進行識別監控，防患於未然。

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周五，中國國家男子足球隊原主教練李鐵受賄、行賄等多項罪名成立，數罪併罰在湖北省咸寧市中級人民法院被判處有期徒刑20年。圖為一審庭審現場。（央視新聞）

李鐵曾表示，自己踢球時最恨的就是踢假球的人。（央視截圖）

針對2025賽季的工作重點，楊旭稱要進一步嚴格聯賽準入標準，做好頂層設計，「加大清理欠薪、欠款工作的力度」，切實保護球員和俱樂部以及青訓機構的合法權益。同時，要繼續以高壓態勢整治「假賭黑」，淨化職業聯賽的賽場環境。三級職業聯賽要全面推進完善青訓梯隊和後備人才建設，充分挖掘優秀足球後備力量，為青少年球員出國深造創造有利條件。

楊旭最後表示，職業聯賽將充分吸收中國優秀傳統文化養分，借鑒國內外品牌經驗，塑造出獨有的品牌特性，打造有溫度的中國足球職業聯賽，進一步推動中國足球的振興發展。