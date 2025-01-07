2024全球IQ排名｜中國人平均107.43智商「世一」　東亞普遍聰明

International IQ Registry（國際智商登記處）公布最新數據顯示，中國以國民智商均值107.43，排名全球第一。該榜單根據2024年全球各地近140萬人在International IQ Registry上進行的相同測試結果得出，伊朗以106.63排名第二，韓國以106.57排名第三；日本以106.54排名第四，第五是新加坡為105.25。



此外，俄羅斯以103.31排第六；澳洲（102.67）排名第八；加拿大（101.73）排第十四；法國以101.54排第十七；美國（100.17）則排第二十七名。

International IQ Registry報告指出東亞各國的平均智商普遍較高。歐洲、西亞、大洋洲、北美和北非接近平均水平。中非和南非、拉丁美洲則低於平均水平。

報告還提到，全球平均智商是100。其中一個主要原因是中國，它獨自代表了世界人口的約18%。由於中國的平均智商非常高（107.43）且人口眾多，它平衡了許多平均智商低於100的國家。在考慮各國人口和其平均智商時，最終結果是全球人口的平均智商為100。

該排名每年1月1日根據前一年的數據更新，所有測試用戶都在國際智商登記處網站上參加了國際智商測試。超過82.45%的國家在上一年和今年的平均智商得分相似（最大差異為2分）。