台金曲獎歌手張三也陷性醜聞　王喬尹指控「伸手進衣服撫摸身體」

多次榮獲金曲獎肯定的台灣樂團「張三李四」團長張三，遭客家女歌手王喬尹指控在錄音室內把手伸進她的衣服內觸摸身體，還傳LINE問她「你覺得我們要在一起嗎」。



張三今天（22日）凌晨發文否認，還反擊說：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎！」

點圖放大看王喬尹指控原文及張三的回應：

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王喬伊21日在FB發文指控，2019年加入了張三李四的「張三」的公司，一開始真的覺得他是一位非常和善，又有想法的製作人。

結果某次在製作專輯在聽混音時，「他突然把手伸進我的衣服摸我的身體」，「第一時間不知道怎麼反應，只是趕快閃躲，所以他只摸到我的背」。

王喬伊還說，「經過了這一次我更加不喜歡跟他待在同一個空間，基本上有去公司都跟其他同事黏在一起（很怕落單）」，結果張三有次傳LINE說：「你覺得我們要再（在）一起嗎？」

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再過一陣子後，她又跟張三還有錄音師再聽專輯成品時，張三趁錄音師去抽煙時，「抓著我的左手彈琴的指尖，一直搓揉我因為按琴產生的繭」。

王喬伊表示因為此事讓她陷入抑鬱，還從其他同事那邊得知原來張三早就是慣犯，還說「你應該是公司他第一個失手的公司女生了」，王喬伊說「他給我的精神壓力，其實真正說起來，性騷擾只是鳳毛麟角，我只要想到這個人就很難受，很容易就陷入抑鬱或大哭，其實要打出這一篇真的也很害怕」。

面對指控，張三發文表示「我不認同你用這種方式創造假關注，因為這樣會混淆真正的受害者」，還說「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎！」，甚至反控王喬伊在合作期間各種無理取鬧與不配合。

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張三也透露說，「公司因為你說你有憂鬱症，處處都讓你，所以有太多奇怪的舉動，都不想跟你計較，但現在你已經嚴重到有這些幻覺，甚至攻擊到我的名譽，我不得不把事實說清楚」。

張三最後強調「你想紅，想要賺錢，想要更多關注，應該用正當的方式」。

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