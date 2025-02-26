南京將成為內地第四個「雙機場」城市　馬鞍機場民用功能適時啟用

由南京交通運輸部門編製的《南京國際性綜合交通樞紐發展專項規劃（2024—2035年）》周二（2月25日）正式印發。規劃指出，南京將啟動祿口國際機場三期工程建設，還會適時啟用馬鞍機場民用功能，屆時將成為繼北京、上海、成都之後中國內地第四個「雙機場」城市。



南京將成為繼北京、上海、成都之後中國內地第四個「雙機場」城市。（視覺中國）

規劃提出，要將南京打造成區位門戶國際航空樞紐，以祿口國際機場三期工程建設為抓手，強化南京祿口機場全球鏈接、洲際直達能力，打造面向亞太、聯通全球的區位門戶覆合型國際航空樞紐，重點爭取打造成為國際貨郵核心樞紐。適時啟用六合馬鞍機場民用功能。這也意味着，南京屆時將正式步入「雙機場」時代。

據了解，南京祿口國際機場與馬鞍機場將形成「客貨並舉、優勢互補」的協同發展格局。祿口國際機場作為主力客運樞紐，未來將聚焦國際航線與國內幹線網絡優化，而馬鞍機場則定位為「航空貨運樞紐+低成本航空基地」，重點發展全貨機運輸、航空物流、航空製造等產業。

數據顯示，2022年祿口國際機場旅客吞吐量達1800萬人次，貨郵吞吐量突破40萬噸，但其單跑道運行模式已接近飽和。馬鞍機場一期建成後，將新增年貨郵吞吐量60萬噸能力，有效緩解貨運壓力。有民航專家指出，「南京坐擁長江黃金水道與京滬交通大動脈，雙機場聯動有望重塑長三角航空物流格局。」

今年春運期間，南京祿口國際機場的人流。（視覺中國）

公開資料顯示，馬鞍機場位於南京市六合區馬鞍街道機場西路，南距南京市中心約35公里、距南京祿口國際機場約71公里，是南京大校場機場的遷建機場，規劃為4E級軍民合用國際機場、南京都市圈第二機場、輔助機場。

2006年1月，南京馬鞍機場選址完成；2010年6月9日，南京馬鞍機場奠基；2012年8月8日，南京馬鞍機場開工；2015年7月30日，南京馬鞍機場建成通航，南京大校場機場關閉。