機上偷同胞錢「斷正」 中國男導遊在新加坡被判囚8個月
撰文：林芷瑩
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2月初，30歲中國籍男導遊張佑齊因欠債，在途經新加坡的飛機上，從一名女乘客的錢包中偷走885美元（折合約6870港元），他因偷竊於2月25日被判在新加坡入獄8個月。
《瀟湘晨報》報道，今年2月4日，張佑齊乘坐從韓國濟州島飛往馬來西亞吉隆坡的酷航班機，航班在新加坡轉機，在當天下午1時48分抵達新加坡樟宜機場。
一名42歲中國籍女乘客曾在機艙，從放在行李艙的背包中取出錢包購買食物。張佑齊見對方使用名牌包，便萌生盜竊念頭，從行李艙拿走女乘客的背包，偷錢後將背包放回行李艙。
女乘客見張佑齊將她的背包放回行李艙，當場質問對方，但他否認盜竊。機艙服務員介入後，隨後有兩名乘客挺身而出，稱親眼目睹張佑齊拿着女乘客的背包，最後揭發其罪行。
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